Primi az olanlara emeklilik yolu açılıyor! Maaşa kimler hangi koşulda kavuşuyor? İşte tüm detaylar...

Emeklilik için işe giriş tarihine göre belirlenen yıl, yaş ve prim şartlarını tamamlamak gerekiyor. Kimi çalışanlar da 'az primle' emeklilik yolunu arıyor. Burada devreye başta kısmi emeklilik olmak üzere çeşitli formüller giriyor... İşte az primle emekli olmanın yolları:SSK statüsünde tanınan en düşük prim günüyle emeklilik şartlarıneler?Sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 öncesi olan SSK kapsamındaki sigortalılar enaz 3600 prim gününü tamamlamaları şartıyla emekli olabiliyor.Sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999- 30 Nisan 2008 aralığında olanlar, başlangıç tarihinden itibaren en az 25 yıl geçmiş olması, en az 4500 prim gününü tamamlamaları koşuluyla, kadın ise 58, erkek ise 60 yaşında emekli olabiliyor.Sigorta başlangıcı 1 Mayıs 2008 tarihi veya sonrasında olan 4A kapsamındaki sigortalılar ise en az 5400 prim gününü tamamlamış olmaları, kadın ise en az 61, erkek ise en az 63 yaşını da doldurmuş olmaları şartıyla emekli olabiliyor.BAĞ-KUR kapsamındakiler de 3600 prim günü ile emekli olabilir mi?8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olan çalışan; 15 yıllık sigortalılık, 3600 prim günü ve yaş (kadınlarda 50-erkeklerde 55) şartından en son hangisini karşıladıysa o tarihteki kademeli yaş esas alınıyor.15 yıl sigortalılık ve 3600 prim günüyle emekli olabilmek için SSK'lı olmak gerekiyor.Bağ-Kur'lu ya da Emekli Sandığı kapsamında olup son 3.5 yıl SSK'lı olanlar da bu kapsamda emekli olabiliyor.8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olan çalışan; 15 yıllık sigortalılık, 3600 prim günü ve yaş (kadınlarda 50-erkeklerde 55) şartından en son hangisini karşıladıysa o tarihteki kademeli yaş esas alınıyor.15 yıl sigortalılık ve 3600 prim günüyle emekli olabilmek için SSK'lı olmak gerekiyor. Bağ-Kur'lu ya da Emekli Sandığı kapsamında olup son 3.5 yıl SSK'lı olanlar da bu kapsamda emekli olabiliyor.Bağ-Kur kapsamındakilerin az primle emekliği için 5400 gün prim ödemesi gerekiyor.MAAŞ İÇİN 1800 GÜN DE YETİYOREn erken emeklilik hangi koşullarda mümkün?Gerek SSK gerekse Bağ- Kur kapsamında sigortalı olanlara tanınan en erken emeklilik imkanı malulen emekliliktir.Çalışma gücünün veya iş kazası, meslek hastalığı sonucunda kazanma gücünün en az yüzde 60'ını kaybedenler herhangi bir yaş şartı aranmadan en az 10 yıl çalışması ve 1800 prim gününü tamamlamış olması şartıyla emekliliğe hak kazanır.Çalışma gücünün yüzde 60'ını kaybettiği tespit edilen 1 Ekim 2008 tarihi ve sonrası memuriyete başlayan 4C kapsamındaki sigortalılar da aynı koşullarda emekli olabilir.