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Kılıçdaroğlu'nun yalanı bir kez daha tescillendi! 'Elektriği kesik' dediği abone üzerinden kalkıştığı algı oyunu akıllı sayaca takıldı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Keçiören’de ziyaret ettiği ve borcundan dolayı elektrik enerjisinin 4 aydır kesik olduğunu iddia ettiği abone hakkında yaptığı açıklamasının yalan olduğu bir kez daha tescillendi. Yapılan incelemeler sonucu söz konusu hanede bulunan akıllı sayaç, Kemal Kılıçdaroğlu’nun ziyaret saatlerini de kapsayan saat 18:18 ile 21:31 arasında enerji kullanımı olmadığı, Kılıçdaroğlu'nun evden ayrılışının ardından enerji kullanımına devam edildiğini kayıt altına aldı. Konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Dönmez, "İspat istemiştiniz, işte ispatı" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun yalanı bir kez daha tescillendi! 'Elektriği kesik' dediği abone üzerinden kalkıştığı algı oyunu akıllı sayaca takıldı!
Ekleme: 26.04.2022 - 09:28 Güncelleme: 26.04.2022 - 09:31 / Editör: Ozge Selin
Kılıçdaroğlu'nun yalanı bir kez daha tescillendi! 'Elektriği kesik' dediği abone üzerinden kalkıştığı algı oyunu akıllı sayaca takıldı!
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 23 Nisan Cumartesi günü Keçiören de ziyaret ettiği ve borcundan dolayı elektrik enerjisinin 4 aydır kesik olduğunu iddia ettiği abone hakkında açıklamada bulundu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı; akıllı sayaçların elektrik tüketim ve kesinti bilgilerini hafızasında muhafaza ettiğini, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaret saatlerini de kapsayan saat: 18:18 ile 21:31 arasında enerji kullanımının olmadığı, saat: 21:31'den itibaren enerji kullanımına devam edildiği anlaşıldığını açıkladı.

Kılıçdaroğlu'nun yalanı bir kez daha tescillendi! 'Elektriği kesik' dediği abone üzerinden kalkıştığı algı oyunu akıllı sayaca takıldı!

DÖNMEZ'DEN KILIÇDAROĞLU'NA: İSPAT İSTEMİŞTİNİZ, İŞTE İSPATI'
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından açıklamada bulundu ve 'Sayın Kılıçdaroğlu; anlaşılan o ki elektrik sayaçlarının artık akıllı olduğu, abonenin tüketim miktarı ve kesinti bilgilerini tarih-saat olarak hafızasında saklamakta olduğunu bilmiyorsunuz. Zira bunları bilseydiniz o iddialarda bulunamazdınız. İspat istemiştiniz, işte ispatı' ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun yalanı bir kez daha tescillendi! 'Elektriği kesik' dediği abone üzerinden kalkıştığı algı oyunu akıllı sayaca takıldı!

'KILIÇDAROĞLU, KAMUOYUNDAN ÖZÜR DİLEYECEK MİSİNİZ?'
Fatih Dönmez, şunları söyledi:
'Söz konusu abonenin sayacından alınan verilere göre; abonenin enerjisi 4 aydır kesik değildir. Geçmiş tarihlerde günlük elektrik tüketimi mevcut olduğu gibi ziyaret ettiğiniz 23 Nisan Cumartesi günü de elektrik tüketimi mevcuttur.'

'O gün sadece sizin ziyaret saatlerinizi de kapsayan 18:18 ile 21:31 saatleri arasında elektrik tüketimi yoktur. Ziyaretinizin ardından 21:31'den itibaren elektrik kullanımına devam edilmiştir.'

Kılıçdaroğlu'nun yalanı bir kez daha tescillendi! 'Elektriği kesik' dediği abone üzerinden kalkıştığı algı oyunu akıllı sayaca takıldı!

'O gün dağıtım şirketi herhangi bir kesme-açma işlemi yapmadığına göre ziyaret saatlerinizde elektriği kim kesti, kim açtı? Gerçeğe aykırı iddialarınızdan dolayı mahcup oldunuz mu? Kamuoyundan özür dileyecek misiniz?'

Kılıçdaroğlu'nun yalanı bir kez daha tescillendi! 'Elektriği kesik' dediği abone üzerinden kalkıştığı algı oyunu akıllı sayaca takıldı!

İŞTE O AÇIKLAMA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı; Kemal Kılıçdaroğlu'nun 23 Nisan Cumartesi günü Keçiören'de ziyaret ettiği ve borcundan dolayı elektrik enerjisinin 4 aydır kesik olduğunu iddia ettiği abonenin durumu hakkında açıklamada bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun yalanı bir kez daha tescillendi! 'Elektriği kesik' dediği abone üzerinden kalkıştığı algı oyunu akıllı sayaca takıldı!

Açıklamada şöyle denildi:
'Konu hakkında ilgili dağıtım şirketinin bugün (dün) yaptığı açıklamada söz konusu abonenin 31 Mart 2022 tarihinde elektrik enerjisinin borçtan dolayı kesildiği, borcun ödenmesini takiben 5 Nisan 2022 tarihinde elektrik enerjisinin tekrar bağlandığı ve bu tarihten sonra abonenin herhangi bir nedenle elektrik enerjisi kesme işleminin yapılmadığı, abonenin 5 Nisan'dan bu yana sorunsuz ve kesintisiz bir şekilde elektriğinin kullanıma açık olduğu belirtilmiştir..'

Kılıçdaroğlu'nun yalanı bir kez daha tescillendi! 'Elektriği kesik' dediği abone üzerinden kalkıştığı algı oyunu akıllı sayaca takıldı!

'AKILLI SAYAÇLAR ELEKTRİK TÜKETİM VE KESİNTİ BİLGİLERİNİ HAFIZASINDA MUHAFAZA ETMEKTE'
'Bilindiği üzere akıllı sayaçlar elektrik tüketim ve kesinti bilgilerini hafızasında muhafaza etmektedir. Söz konusu sayaca ait bilgiler Bakanlığımızın talebi üzerine ilgili dağıtım şirketi tarafından tespit edilerek kayıt altına alınmış ve bakanlığımıza bildirilmiştir. Bu verilerden görüldüğü üzere iddia edildiği gibi 4 aydır enerjinin kesik olmadığı, geçmiş tarihlerde enerji kullanımının mevcut olduğu gibi, 23 Nisan Cumartesi gününde de enerji kullanımının mevcut olduğu ancak ilgili dağıtım şirketinin herhangi bir kesme ve açma işleminin bulunmamasına rağmen ekte sunulan Güç Kesintisi kaydında görüldüğü üzere Sayın Kılıçdaroğlu'nun ziyaret saatlerini de kapsayan 18:18 ile 21:31 arasında enerji kullanımının olmadığı, 21:31'den itibaren enerji kullanımına devam edildiği anlaşılmıştır.' 'İşbu açıklamaya vatandaşlarımızın doğru bilgilendirilmesi adına ihtiyaç duyulmuştur. Kamuoyunun bilgilerine sunarız…'

Kılıçdaroğlu'nun yalanı bir kez daha tescillendi! 'Elektriği kesik' dediği abone üzerinden kalkıştığı algı oyunu akıllı sayaca takıldı!

KILIÇDAROĞLU'NUN İDDİASI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'i hedef almış ve 'Beşli çetenin bakanı önce 'evimin elektriği kesik değilmiş' algısına girişti, sonra bu operasyon ortaya çıktı. Saraya çağrımdır! Karanlıktaki yoksulların elektriğini ziyaretimle açacaksanız; Allah'a yemin olsun ki hepsini ziyaret ederim… Ödeyin yoksulun faturalarını utanmazlar!' iddiasında bulunmuştu.
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Kılıçdaroğlu'nun yalanı bir kez daha tescillendi! 'Elektriği kesik' dediği abone üzerinden kalkıştığı algı oyunu akıllı sayaca takıldı!
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