İzmir'de yaşayan TikTok fenomeni Büşra Yılmaz'a (25) Aziz Murat K. (24) isimli şüpheli tarafından Instagram'dan 'Ayaklarına köle olabilir miyim?' mesajı atıldı. Cinsel taciz suçundan 3 yıl hapsi istemiyle yargılanan sanık beraat etti. Büşra Yılmaz'ın avukatı Alperen Cihan Çetinkaya ile savcı karara itiraz ederek dosyayı istinafa taşıdı.TikTok fenonemeni Büşra Yılmaz, "Sanık birden fazla kez sürekli olarak 'ayak', 'ayak köleliği', 'ayaklarının fotoğrafını atar mısın' şeklinde bana mesajlar attı.' dediKadına yönelik şiddet sadece vücutsal olarak değil, sosyal medya üzerinden de devam ediyor. Bu kişiler ceza almadıkça kadına yapılan her türlü taciz artıyor" dedi.Alperen Cihan Çetinkaya ise, "Sanık, ayak fetişisti bir tacizcidir. Mahkemenin bu yanlış kararı ayak fetişisti tacizcilerine kadınlarımızı taciz etmeleri için adeta izin vermek anlamına gelmektedir. Bu kararın bozulacağına inanıyoruz ve şu soruyu soruyoruz; herhangi biri eşinize, sevgilinize, kardeşinize 'Ayaklarına köle olabilir miyim' şeklinde mesaj gönderse bunun taciz olduğunu düşünür müsünüz, düşünmez misiniz? Savcılık makamı da bizimle aynı fikirde olacak ki, karara itiraz ederek istinafa taşıdı" dedi.Son dakika | Ayağına köle olabilir miyim mesajı taciz sayılmadı!İlginç olay, 1 Nisan 2021'de İzmir'de yaşandı. Manisa'da yaşayan 24 yaşındaki Aziz Murat K. TikTok fenomeni Büşra Yılmaz'a (25) Instagram'dan "Ayaklarına köle olabilir miyim?" şeklinde mesaj attı. 1.5 milyon takipçisi olan Büşra Yılmaz avukatı Alperen Cihan Çetinkaya aracılığıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.Diğer yandan edinilen son dakika bilgisine göre şüpheli Aziz Murat K. savunmasında, "Instagram hesabı bana ait. Ancak mesajı ben atmadım. Kendi hesabımdan böyle bir mesaj atıldığı için özür dilerim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.İddianamede hesabın şifresinin sadece Aziz Murat K. tarafından kullanıldığı, mesajın başka biri tarafından atılmasının mümkün olmadığı, şüphelinin suçtan kurtulmaya yönelik savunmada bulunduğu belirtildi. Savcılık sanık hakkında cinsel taciz suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. İddianame İzmir 45. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.Büşra Yılmaz'ın avukatı Alperen Cihan Çetinkaya, duruşma sırasında şüphelinin tacize etmeye meyilli olduğunu belirtti. Şikayet ettikleri 'ayaklarına köle olabilir miyim?' mesajlarından sonra şüphelinin görüntülü mesajlar atarak tacizlerine devam ettiğini anlatan Çetinkaya, sanığın ceza alacağını düşünerek ayrıca görüntülü mesajlarla ilgili bir şikayette bulunmadıklarını söyledi.Sanık Aziz Murat K., ilk ifadesinde inkar ettiği 'Ayaklarına köle olabilir miyim?' mesajını duruşma sırasında kabul etti. Mesajı kendisinin attığını belirten Aziz Murat K. "Mesajı ben attım ama görüntüyü ben atmadım" diye kendini savundu. Mahkeme, elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz suçunu işlediği gerekçesiyle kamu davası açılmış olsa da yapılan yargılama sonucunda sanığa yakıştırılan eylemin yasal koşullarının oluşmadığı kanısına varılarak beraatine karar verildi. Büşra Yılmaz'ın avukatı Alperen Cihan Çetinkaya ile mahkeme savcısı karara itiraz ederek dosyayı istinafa taşıdı.Mağdur TikTok fenomeni Büşra Yılmaz, konu ile ilgili konuştu. Yılmaz, "1.5 milyon takipçim var. Beni rahatsız eden ve cinsel içerik taşıyan mesajlarla ilgili olarak avukatım Alperen Cihan Çetinkaya aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulunuyorum. Bu olayda da şahıs birden fazla kez sürekli olarak 'ayak', 'ayak köleliği', 'ayaklarının fotoğrafını atar mısın' şeklinde bana mesajlar attı. Sürekli olarak rahatsız etti. Kadına yönelik şiddet sadece vücutsal olarak değil, sosyal medya üzerinden de devam ediyor. Bu kişiler ceza almadıkça kadına yapılan her türlü taciz artıyor. Bu kişiler cezalandırıldığında da bu tacizcilerden gelen tazminatları kadın ve çocuk haklarıyla ilgili çalışan dernek ve vakıflara bağışlıyorum. Umarım bu tarz şahıslar cezalandırılır" dedi.Alperen Cihan Çetinkaya, "Ayak fetişisti tacizciler tarafından neredeyse her 2 kadından 1'ine gönderilen 'Ayaklarına köle olabilir miyim' içerikli mesajlar taciz içermektedir. Mahkemeler maalesef ki ne fetişizmden haberdardır, ne de sosyal medyanın getirdiği yaşantıdan. Sanık, ayak fetişisti bir tacizcidir.Mahkemenin bu yanlış kararı ayak fetişisti tacizcilerine kadınlarımızı taciz etmeleri için adeta izin vermek anlamına gelmektedir. Bu kararın bozulacağına inanıyoruz ve şu soruyu soruyoruz;herhangi biri eşinize, sevgilinize, kardeşinize 'Ayaklarına köle olabilir miyim' şeklinde mesaj gönderse bunun taciz olduğunu düşünür müsünüz, düşünmez misiniz?Savcılık makamı da bizimle aynı fikirde olacak ki, karara itiraz ederek istinafa taşıdı" dedi.