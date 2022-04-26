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Alec Baldwin'in vurduğu Halyna Hutchins'in ölmeden önceki son görüntüleri yayınlandı!

Alec Baldwin'in yanlışlıkla filmin görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürdüğü olayla ilgili görüntüler yayınlandı. Görüntülerde kazada ölen Hutchins'in ölmeden önceki son anları, Baldwin'in o an sette yaşadıkları ve polis sorgusu var.

Ekleme: 26.04.2022 - 12:09 Güncelleme: 26.04.2022 - 12:15 / Editör: Ozge Selin
Alec Baldwin'in vurduğu Halyna Hutchins'in ölmeden önceki son görüntüleri yayınlandı!
Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in hem yapımcısı olduğu hem de rol aldığı Rust isimli filmin setindeki trajik kaza ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olan merminin silaha nasıl girdiği gizemini korurken Santa Fe İlçesi Şerif Ofisi, Rust soruşturmasına ait görüntüleri ilk defa yayınladı.

Alec Baldwin'in vurduğu Halyna Hutchins'in ölmeden önceki son görüntüleri yayınlandı!

Görüntülerde Hutchins'in ölmeden önceki son anları ve olay yerine gelen sağlık ekiplerinin talihsiz kadını kurtarmak için zamana karşı verdikleri mücadele de yer aldı.

Kamuoyu ile paylaşılan görüntülerde Baldwin'in iki polis tarafından gerçekleştirilen ilk ifadesine ait anlar da yer alıyor.

ABD basınında yer alan haberlere göre, ünlü aktör buradaki ifadesinde tetiği kendisinin çekmediğini, ancak silahtan hızlı bir şekilde canlı mermi çıktığını iddia ediyor.

Alec Baldwin'in vurduğu Halyna Hutchins'in ölmeden önceki son görüntüleri yayınlandı!

'MERMİYİ KİMİN YERLEŞTİRDİĞİNİ BİLMİYORUM'

Sahte bir merminin nasıl bu kadar hasara yol açabileceğini bilmediğini belirten Baldwin, canlı mermiyi silaha kimin yerleştirdiğini bilmediğini söylüyor.

Soruşturma kapsamında henüz kimse suçlanmadı ancak filmin prodüktörlerine güvenlik kurallarına uymadıkları gerekçesiyle para cezası verildi.

New Mexico Çevre Müdürlüğü'nün hazırladığı raporda Rust filminin yapımcılarının 'sette ateşli silah kullanmak konusundaki risklere karşı herhangi bir şekilde dikkat göstermedi' denildi.

Alec Baldwin'in vurduğu Halyna Hutchins'in ölmeden önceki son görüntüleri yayınlandı!

YAPIMCILARA PARA CEZASI

Kuruluş, yapımcı şirkete maksimum para cezası olan 136.785 Dolar ödemeye mahkum etti.

Geride bıraktığımız yılın Ekim ayında, Baldwin güvenli olduğunu sandığı silahla prova yaparken kazayla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürmüş ve yönetmen Joel Souza'yı yaralamıştı.

Filmin aynı zamanda yapımcısı olan Baldwin, Santa Fe yakınlarındaki sette tetiği çekmediğini ve gerçek merminin silaha nasıl girdiği konusunda bir fikri olmadığını söylemişti.

Raporda ise Rust Movie Productions şirketi yönetiminin 'sette ateşli silahlar güvenlik protokolüne uyulmadığını bildiklerini, iş pratiklerini gözden geçirmeyerek ve önlem almayarak personel güvenliğini dikkate almadıkları' belirtildi.

Şirket ise rapordaki bulguları kabul etmediklerini ve temyize gideceklerini belirtti.

Alec Baldwin'in vurduğu Halyna Hutchins'in ölmeden önceki son görüntüleri yayınlandı!

'CİDDİ VE KASTİ' HATALAR

New Mexico Çevre Müdürlüğü'nden James Kenney 'Yönetimin bazı hataları var standart sektör kurallarına uyulmuş olsaydı, Halyna Hutchins'in ölümü ve Joel Sousa'nın ağır yaralanmasının önüne geçilebileceğine dair, gerekenden de çok kanıt var. Soruşturmamızda Rust Productions'ın hatalarının hem ciddi hem de kasten olduğunu tespit ettik' dedi.

Şirketin Sözcüsü Stefan Friedman ise 'Soruşturmaya harcanan zaman ve çabayı alkışlasak da, bulgularına katılmıyoruz ve temyiz etmeyi planlıyoruz. Düşüncelerimiz ve dualarımız Halyna'nın ailesiyle' dedi.

Alec Baldwin, 'gerçek merminin sette bile olmaması gerektiğini' ve 45.'lik Colt tipi maket tabancanın horozunu kaldırdığında ateş aldığını söylemişti.

Alec Baldwin'in vurduğu Halyna Hutchins'in ölmeden önceki son görüntüleri yayınlandı!

Baldwin 'Silahı bana tutmam gerektiğini söylediği yerde tuttum ve koltuk altına hedeflemiş oldum' derken, sahne için silahın horozunu kaldırıp, ateş etmemesi gerektiğini anlatmıştı. Oyuncu 'Tetik çekilmemişti. Ben tetiği çekmedim' demişti.

Mahkeme kayıtlarına göre silahı Baldwin'e yönetmen yardımcısı Dave Halls verdi ve içinde gerçek mermi olduğunu bilmiyordu.

Silahı Halls'a da, filmin 24 yaşındaki silahçısı Hannah Gutierrez-Reed vermişti. Avukatları, Reed'in de gerçek merminin silaha nasıl girdiğini bilmediğini söylediğini aktardı.
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