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Türkiye düşmanı Kati Piri'yi üzen karar: Ankara'nın Avrupa Konseyi'nden atılma vakti geldi

Türkiye karşıtlığıyla tanınan Avrupa Parlamentosu eski Türkiye Raportörü Kati Piri, Gezi davasının karara bağlanmasının ardından nefret kustu. 'Türkiye'nin Avrupa Konseyi'nden atılma vaktinin geldiğini' söyleyen Piri, "Duyduğum öfke ve üzüntüyü anlatacak kelime yok." dedi.

Türkiye düşmanı Kati Piri'yi üzen karar: Ankara'nın Avrupa Konseyi'nden atılma vakti geldi
Ekleme: 25.04.2022 - 21:12 Güncelleme: 25.04.2022 - 21:25 / Editör: Ozge Selin
Türkiye düşmanı Kati Piri'yi üzen karar: Ankara'nın Avrupa Konseyi'nden atılma vakti geldi
Gezi Parkı davasında mahkeme heyeti kararını verdi. Buna göre; Osman Kavala'nın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmaya teşebbüs" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Aralarında Ayşe Mücella Yapıcı'nın bulunduğu 7 tutuksuz sanığın ise aynı suçtan 18'er yıl hapis cezasına çarptırılmalarına karar verildi.

Davanın neticelenmesinin ardından Türkiye karşıtlığıyla tanınan Avrupa Parlamentosu eski Türkiye Raportörü Kati Piri, adeta nefret kustu.

"TÜRKİYE'Yİ AVRUPA KONSEYİ'NDEN ATMANIN VAKTİ GELDİ"

Dava neticesinin 'büyük adaletsizlik' olduğunu söyleyen Piri, "Duyduğum öfke ve üzüntüyü anlatacak kelime yok. Türkiye'nin Avrupa Konseyi'nden atılmasının vakti geldi." ifadelerini kullandı.

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