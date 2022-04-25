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CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan 'Gezi' tehdidi: Çok yakında bu hakimlerin hepsinden hesap soracağız

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, karara bağlanan 'Gezi davası' sonrası adliye önünde yaptığı açıklamada, hakim ve savcılara tehditler savurdu. Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan hapis cezası alan sanıklara arka çıkan Tanrıkulu, "Çok yakında bu hakimlerin, savcıların hepsinden hesap soracağız" dedi.

CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan 'Gezi' tehdidi: Çok yakında bu hakimlerin hepsinden hesap soracağız
Ekleme: 25.04.2022 - 20:24 Güncelleme: 25.04.2022 - 20:43 / Editör: Ozge Selin
CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan 'Gezi' tehdidi: Çok yakında bu hakimlerin hepsinden hesap soracağız
İstinaf mahkemesinin beraat kararlarını bozmasının ardından yeniden görülen 17 sanıklı Gezi ana davasında karar çıktı.

Mahkeme heyeti, oy çokluğuyla Osman Kavala'nın 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmaya teşebbüs' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Aralarında Ayşe Mücella Yapıcı'nın bulunduğu 7 tutuksuz sanığın ise 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmaya teşebbüse yardım' suçundan 18'er yıl hapis cezasına çarptırılmalarına karar verildi.

CHP'DEN HAKİM VE SAVCILARA TEHDİT: ÇOK YAKINDA HESAP SORACAĞIZ

Davanın karara bağlanmasının ardından adliye önünde açıklama yapan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Gezi davası sonrası adliye önünde yaptığı açıklamada, hakim ve savcılara tehditler savurdu.

Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan hapis cezası alan sanıklara arka çıkan Tanrıkulu, 'Çok yakında bu hakimlerin, savcıların hepsinden hesap soracağız' dedi.

Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu'nun her fırsatta yargı üyelerine tehdit savurmasına özenen CHP'li vekillerin, HDP vekilleri ile yan yana açıklama yapması da dikkat çekti.
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