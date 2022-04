Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Çarşı ve pazardaki ateşi söndüreceğiz

Kabine Toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saatler 17.00'yi gösterirken başladı. Toplantıda yurt içi ve yurt dışındaki önemli gelişmeler ele alındı.Toplantıda; İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları, Pençe Kilit ve Eren-Abluka operasyonlarının tüm ayrıntılarıyla değerlendirildi.Kabine Toplantısında ele alınacak bir diğer önemli konu Rusya-Ukrayna savaşı oldu. Savaşın geldiği son nokta değerlendirildi, arabuluculuk için atılacak adımlar konuşuldu.Gelen son dakika haberine göre; yaklaşık 1,5 saat süren Kabine Toplantısı sona erdi. Başkan Erdoğan, toplantının ardından önemli açıklamalarda bulundu.Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:Artık sonuna doğru yaklaştığımız mübarek Ramazan ayında, bugünlerde içinde olduğumuz Kadir Gecenizi tebrik eidyorum. Rabbim'den milletimizi, tüm insanlığımızı affıyla bereketiyle kuşatmasını istiyorum.Dünyanın dört bir yanındaki haksızlıkların sona ermesini istiyorum.Hem daha çok çalışmak hem daha çok şükretmek için sayısız sebebimizin olduğu bu dönemden ülkemizi suhuletle çıkarmanın gayreti içindeyiz. Bu muhataralı dönemi her alanda yeni bir atılımın vesilesi haline dönüştürmeye kararlıyız."KÜRESEL EKONOMİDEKİ BOZULMALAR FİYATLARI YÜKSELTTİ"Salgın döneminde gelişmiş ülkelerin bile ne kadar hassas olduğunu gördük.Elbette bu süreçte sıkıntılar da yaşadık. Küresel ekonomideki bozulmaların her alanda fiyatlarda yol açtığı yükselişler ister istemez ülkemize de yansıdı. Ortaya çıkan fiyat artışlarının can yakıcı düzeyde olduğunun farkındayız. Buna sebep olanların iki dünyada elimiz yakalarında olacak.15 MİLYAR LİRALIK DESTEK PAKETİAyrıca engelli, yaşlı, dul, yetim şehit yakını gibi kesimlere yönelik özel desteklerimiz var. Ramazan'da 1,5 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın maaşlarını Cuma günü ödeyeceğiz. 15 milyar liralık sosyal yardımla ilgili çalışmaların da sonuna gelmiş durumdayız. Yakında harekete geçeceğiz. Asıl olan her insanımıza huzurlu bir aile ortamı, can ve mal güvenliğinden emin olacağı güvenli iklim, sağlık hizmetlerine kesintisiz ve ücretsiz imkanı, çalışacağı bir iş ve ulaşımdan enerjiye kadar her alanda günümüz ihtiyaçlarına uygun temel altyapıyı sağlamaktır. Basit hesapların ürünü, bu kutlu yürüyüşü akamete uğratamayacak."FIRSATÇILARA KARŞI TEYAKKUZDAYIZ"Açgözlüler ülke içindeki fiyatları yükseltiyor. Fırsatçılara karşı teyakkuzdayız.Türkiye dünyanın en kapsamlı sosyal destek ülkelerinden bir ihaline gelmiştir. Aslolan, her insanımıza huzurlu bir aile ortamı, bir güvenlik iklimi, kaliteli bir eğitim sistemi, sağlık hizmetlerine kesintisiz ve ücretsiz ulaşım imkanı sağlamaktır. Çok şükür hepsine sahibiz."ÜLKELERİ YIKAN SENARYOLAR ÜLKEMİZDE BAŞARILI OLAMAYACAK"Küçük engeller büyük hedeflere ulaşmamıza engel olamayacak. Son 10 yılda nice toplumları, ülkeleri yıkan senaryolar ülkemizde başarılı olamayacak."ÇARŞI-PAZARDAKİ ATEŞİ SÖNDÜRECEĞİZ"Artık bu kısır döngüyü kırmakta kararlıyız. Herkesin 2023 için kendine göre bir hesabı var. Asıl olan milletin hesabıdır, iradesidir ve sözüdür. 20 yıldır 'Durmak yok yola devam' diyerek milletimizin maziden atiye kurduğu köprüyü güçlendirdik. Artık fedakarlıkların hasdını görme neticesindeyiz. Ülkemizi terör örgütlerinin pençesinden kurtardık, çarşı, pazardaki ateşi de söndüreceğiz."ENFLASYONU DA YENECEĞİZ"Ülkemizi terörden, vesayetin zincirlerinden kurtardık. Enflasyonu da yeneceğiz. Ülkemizi darbelerin utancından kurtardık, hayat pahalılığının da üstesinden geleceğiz"