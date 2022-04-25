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Bakan Koca'dan maskesiz günlerin ön gösterimi: 'Ben tokalaşmaya başladım bile...'

Ramazanda il ziyaretlerinde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar. Salgınla ilgili müjdelerini sıralayan Koca adeta bu hafta Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'ndan çıkacak kararların da sinyalini verdi. Koca "Bayramı bayram gibi yaşayacağız. Toplumsal kısıtlamaların artık devre dışı kalmasını istiyoruz" dedi.

Bakan Koca'dan maskesiz günlerin ön gösterimi: 'Ben tokalaşmaya başladım bile...'
Ekleme: 25.04.2022 - 09:16 Güncelleme: 25.04.2022 - 09:26 / Editör: Ozge Selin
Bakan Koca'dan maskesiz günlerin ön gösterimi: 'Ben tokalaşmaya başladım bile...'
Sağlık Bakanı Fahretin Koca, Bursa ve Sakarya'nın ardından Adıyaman'a gitti. Ziyaretleri sırasında maske takmayıp vatandaşlarla tokalaşan, öğrencilerle fotoğraf çektiren Koca, pandemiyle mücadelede gelinen noktaya dair ipucu verdi. Bakan Koca, şunları kaydetti:

BAKAN KOCA: ESKİ GÜNLERE DÖNECEĞİZ: Bayramı bayram gibi kutlayacağız. Eski günlerimize döneceğiz. Kısıtlamanın daha çok olmadığı döneme inşallah geçiyoruz.

Bakan Koca'dan maskesiz günlerin ön gösterimi: 'Ben tokalaşmaya başladım bile...'

Kişisel tedbirler daha çok öne çıkacak. 'Kişisel tedbirler devreye geçsin ve artık toplumsal kısıtlamalar devre dışı kalsın' istiyoruz. Kronik rahatsızlığı olan, ileri yaşta riskli kişilerde zaten normal zamanda da koruma gerekir.

Bakan Koca'dan maskesiz günlerin ön gösterimi: 'Ben tokalaşmaya başladım bile...'

Biz büyüklerimizi gripten koruma çabası içinde olmuyor muyuz? 2.5 yıllık zaman dilimi bize üst solunum yolu enfeksiyonlarının bulaşmasını maskenin önemli oranda önleyebildiğini gösterdi. Pandemi sonrası normal dönemde de bu olmalı.

MASKESİZ VATANDAŞIN ARASINDA OLMAYI ÖZLEMİŞİZ: Ben esnafla tokalaşmaya başladım. İşte vatandaşın arasına katılıyoruz. Gençlerle birlikteyiz. Özlemişiz. Bu normali maskesiz yaşamak önemli değil mi?

Bakan Koca'dan maskesiz günlerin ön gösterimi: 'Ben tokalaşmaya başladım bile...'

AŞI VE İLAÇ İKİ GÜÇLÜ SİLAH: Aşıların akciğere inmeyi önemli oranda düşürdüğünü biliyoruz. Riskli ve ileri yaş olan kişilerde erken dönemde verebileceğimiz, etkili olduğunu bildiğimiz ilacımız da var. Bu ilacı da yerlileştirdik. Hem aşı, hem de ilacın varlığıyla iki güçlü silahımız var. Bu dönemi bundan sonra daha kolay geçirebiliriz diye düşünüyoruz. Onun için normalleşelim diyoruz.

Bakan Koca'dan maskesiz günlerin ön gösterimi: 'Ben tokalaşmaya başladım bile...'

Turkovac aşısını önemsiyoruz. Omicron'a etkisinin önemli olduğunu görüyoruz. Vatandaşlarımız güvenle Turkovac aşısını yaptırmalılar. Ben baştan Sinovac aşısı yaptırdım. Turkovac çıktığında Turkovac aşısı yaptırdım.

Bakan Koca'dan maskesiz günlerin ön gösterimi: 'Ben tokalaşmaya başladım bile...'

ARTIK SAĞLIKÇIYA ŞİDDETİN CEZASI AĞIR: Sağlık çalışanını kasten yaralama suçunun katalog suçları kapsamına alındı. Kasten yaralama suçu, ceza yargılaması bakımından artık çok daha ağır bir suç olacak. Tutukluluk için yeterli sebep haline gelecek. Sağlık çalışanını yaralama suçu; kasten öldürme, işkence, intihara yönlendirme gibi çok ağır suçlarla aynı başlık altında toplanmış oldu.

Bakan Koca'dan maskesiz günlerin ön gösterimi: 'Ben tokalaşmaya başladım bile...'

NÖBET SÜRELERİ AZALACAK: Sağlıkta 36 saatlik nöbet süresi insani olmaktan dağlar kadar uzak. Çok ağır bir yük! Çalışma süresini maksimum 24 saatle sınırlandırmak istiyoruz. Ve hakkaniyetli ücret düzenlemesine gidilmesini amaçlıyoruz.

Bakan Koca'dan maskesiz günlerin ön gösterimi: 'Ben tokalaşmaya başladım bile...'

HEKİMLER GÖZBEBEĞİMİZ: Birçok ileri dediğimiz ülkelerin eğitiminden, özellikle uygulamalı eğitimimizin daha iyi olduğuna adınız gibi emin olun. Onun için ileri ülkelerin hedefi olan gözbebeğimiz hekimler olduğunu söylemiştim. Amerika başta olmak üzere özellikle hekimliği avukat ile sigorta şirketi arasına sıkıştığını çok iyi biliyoruz. Biz uygulamada ve eğitimde oralardan çok iyiyiz.
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