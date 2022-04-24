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Ukrayna'nın First Lady'si: Emine Hanım’dan yardım istedim!

Ukraynalı çocuklar için güvenli bir yer arayışındayken en çok tercih ettiği yerin Türkiye olduğunu belirten First Lady Zelenska, “Bize destek vermesi için Emine Hanım’a başvurdum. Türkiye’nin yardımını sözleriyle değil eylemleriyle hissettik” dedi

Ekleme: 24.04.2022 - 09:39 Güncelleme: 24.04.2022 - 09:44 / Editör: Ozge Selin
Ukrayna'nın First Lady'si: Emine Hanım’dan yardım istedim!Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin eşi Olena Zelenska, Rusya'nın saldırısıyla 24 Şubat'ta başlayan savaşta yaşadıklarına ilişkin, soruları yanıtladı.

Savaş ortamında nasıl bir psikoloji içinde olduğu sorusuna yanıt veren Zelenska, 'Sivillerin katledildiği Buça ve on binlerce insanın kaderinin belirsizleştiği yok edilen Mariupol'den sonra nasıl mı dayanıyorum?

Ukrayna'nın First Lady'si: Emine Hanım’dan yardım istedim!

Her gün Harkiv'e yağdırılan bombalardan sonra mı? Hayatını yitiren 200 çocuk ve sakat bırakılan binlerce çocuktan sonra mı?

Belki burada havalı ve destansı bir şey söylemem gerekirdi ama ben her şeyden önce insanım ve her normal insan gibi acı hissediyorum. Her gün' değerlendirmesinde bulundu.

Zelenska, 'Çocuklarımız için güvenli bir yer aramaya başladığımızda (Ukrayna'da hiçbir yer güvenli değil, çünkü Ruslar her yere füzeyle saldırabilir), Türkiye en çok tercih ettiğimiz yerler arasında oldu.

Ukrayna'nın First Lady'si: Emine Hanım’dan yardım istedim!

Bize bu konuda destek vermesi için Emine Hanım'a başvurdum. Ukraynalı çocukların tahliyesi için Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği, Ukrayna'daki yerel yönetim temsilcileri, hayırseverler ve gönüllüler başta olmak üzere emeği geçen kalabalık bir ekibin çabalarıyla 973 çocuğumuz Türkiye'ye tahliye edildi.

Kısacası Türkiye'nin desteğini sözleriyle değil eylemleriyle hissettik' şeklinde konuştu.

Ukrayna'nın First Lady'si: Emine Hanım’dan yardım istedim!

'GİZLENMEK UTANÇ VERİCİ'
Güvenlik kaygıları nedeniyle gizli bir yerde yaşayan Zelenska, 'gizlenmenin utanç verici bir durum olduğuna' işaret etti.
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