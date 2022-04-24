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Ukrayna lideri Zelenskiy 'En büyük silahımız' diyerek Avrupa'ya seslendi: Daha önce yapılmayanı biz başardık

Rusya-Ukrayna savaşı 2 aydır devam ederken, Ukrayna lideri Zelenskiy ulusa sesleniş konuşmasında Avrupa'ya seslendi. Ukrayna'nın gösterdiği direnişinin daha önce Avrupa'yı hiç olmadığı kadar politik bakımdan birleştirdiğini söyleyen Zelenskiy, "Bence bu büyük bir zafer ve bizim büyük silahımız" sözlerine yer verdi.

Ekleme: 24.04.2022 - 15:50 Güncelleme: 24.04.2022 - 15:53 / Editör: Ozge Selin
Ukrayna lideri Zelenskiy 'En büyük silahımız' diyerek Avrupa'ya seslendi: Daha önce yapılmayanı biz başardıkUkrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ulusa sesleniş konuşmasında Ukrayna'nın gösterdiği direnişin Avrupa'yı politik olarak hiç olmadığı kadar birleştirdiğini belirtti.

BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR BİRLİKTELİK

Zelenski, ülkesinin Rus işgalinin ardından benzeri görülmemiş bir birliktelik gösterdiğini belirterek, 'Bu birliktelik, savaşın sonuna kadar, savaştan sonra da bizimle kalmalı. Bence bu büyük bir zafer ve bizim büyük silahımız. Ukrayna, Avrupa Birliği ülkelerini daha önce hiç olmadığı kadar politik olarak birleştirdi' dedi.

Ukrayna lideri Zelenskiy 'En büyük silahımız' diyerek Avrupa'ya seslendi: Daha önce yapılmayanı biz başardık

SORUMLU OLACAKLAR

Zelenski, Odessa'ya yönelik düzenlenen saldırıda 3 aylık bir bebeğin de yaşamını yitirdiğini ifade ederek, 'Rusya, Ukrayna'nın Odessa kentine füze saldırısı düzenledi. 8 kişi öldü, 18 kişi yaralandı. Sıradan barışçıl insanlar. Ölenler arasında 3 aylık bir kız çocuğu da bulunuyor. Bu çocuk Rusya'yı nasıl tehdit etti? Görünüşe göre çocukları öldürmek Rusya Federasyonu'nun yeni ulusal fikri. Bu saldırıdan sorumlu olan herkesi tespit edeceğiz. Rusya'nın füze teröründen sorumlu olanlar. Bu emirleri veren herkes. Bu emirleri yerine getiren herkes. Kimse saklanamayacak. Ne kadar sürerse sürsün, sebep oldukları ölümlerden sorumlu olacaklar' diye konuştu.
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