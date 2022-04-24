Sapıktan 14 yaşındaki kıza iğrenç mesajlar: Bir tane at 50 lira bırakayım!

İzmir'de bir çocuk annesi ev hanımı Sevilay B.'nin (32) 14 yaşındaki kızı Z.B.'ye Instagram üzerinden tacizde bulunan komşusu Ali Danacı'yı (37) kızıymış gibi konuşarak gönderdiği markette yakalatması SABAH'ta 'Dedektif anne sapığı yakalattı' başlığıyla manşet oldu. SABAH'ın tüm Türkiye'ye duyurduğu ve büyük yankı uyandıran olayla ilgili yeni bir gelişme oldu.Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheli Ali Danacı hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Danacı'nın 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan 9 aydan 4.5 yıla kadar hapsi istendi. Danacı önümüzdeki günlerde Menderes Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak. İddianamede Ali Danacı'nın Z.B.'ye 'arda.k3820' ile 'aliozdemir8211' kullanıcı isimli hesapları kullanarak 'yüzünü göster Z. Rahat bir şeyler giy gel. Üstüne rahat bir şey giy. Sana çok aşığım. Bir yere para bırakayım. Sen bana karşılığında çıplak fotoğraflar at' şeklinde cinsel saik ile mesajlar gönderdiği belirtildi.Şüpheli Ali Danacı'nın mesajları zincirleme şekilde posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle çocuğa karşı cinsel taciz suçunu işlediğinin mağdur iddiasıyla uyumlu mesaj kayıtları, tanık anlatımlarıyla anlaşıldığı ifade edildi.Anne Sevilay B., 'Kızımı taciz eden şüpheli hakkında dava açılması üzüntümüzü bir nebze olsun azalttı. Şimdi sapık adalet önünde hesap verecek. Çabalarımız sonuçsuz kalmadı. Sapığın yaptıkları da yanına kar kalmadı. Adalete güveniyorum. Sapığın en ağır cezaya çarptırılmasını istiyorum. Hak ettiği cezayı alırsa bir daha kimseye tacizde bulunamaz. Bu ona en büyük ders olur' dedi.Olay, geçtiğimiz 28 Ocak'ta Menderes ilçesinde yaşandı. Sevilay B., 14 yaşındaki kızı Z.B.'nin son dönemdeki hal ve hareketlerinden şüphelendi. Daha sonra kızının sosyal medyadan iki ay boyunca bir tacizci tarafından rahatsız edildiğini öğrendi. Z.B. tacizciyi engellemesine karşın, şüpheli yeni hesaplar açıp taciz etmeyi sürdürdü.14 yaşındaki kızdan çıplak fotoğraflar isteyen tacizcinin 'Seni her gün görüyorum' deyip, küçük kızın nerelere gittiğini de söylemesi üzerine anne Sevilay B., paniğe kapıldı. Tacizcinin yakınlarda biri olduğunu tahmin eden anne, dedektif gibi iz sürüp, plan yaptı. Sevilay B., Instagram üzerinden kızıymış gibi tacizci ile konuşmaya başladı.Tacizciye istediği fotoğrafları atacağını söyleyen Sevilay B., 'Bir arkadaşıma borcum var' diyerek 50 lira istedi. Bu isteği kabul eden şüpheli, parayı yakındaki markete bırakacağını söyledi. Parayı markete bırakan şüpheli, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.Görüntüleri izleyen Sevilay B. tacizcinin evli, iki çocuk babası, karşı binadaki komşuları Ali Danacı olduğunu görünce şaşkına döndü. Güvenlik kamerası kayıtları ile mesajlaşmaların ekran görüntülerini alan Sevilay B., durumu polise bildirdi. Gözaltına alınan Danacı ifadesi alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ali Danacı olayın ardından mahalleyi terk ederken, eşi Sibel Danacı ise iki çocuğunun babasına boşanma davası açtı.