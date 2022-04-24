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Beyaz Gazete
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Başkan Yazıcı, basın mensupları ile sahur programında bir araya geldi!

İstanbul’da görev yapan yazılı ve görsel basının önemli isimleri Tuzla Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlen sahur programında bir araya geldi. Ramazan ayının ruhuna uygun sıcak bir ortamda geçen gecede, uzun süre birbirlerini göremeyen gazeteciler hasbihal ederek eski günlerini yad etti. Gazetecileri Tuzla’da ağırlamaktan mutlu olduğunu ifade eden Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, basın mensuplarıyla tek tek ilgilenerek, “Tuzla’da Ramazan ayını tüm bu yönleri ile rahmeti ve bereketi ile beraber idrak ettik. Tuzla’mızda biz bir şeyi daha yaşadık. Tuzla’da Ramazan itibariyle biz bir iyilik mevsimi yaşadık. İki tane önemli projeyi hayata geçirdik. Bunlardan bir tanesi ‘Evden eve iyilik’ projesi, diğeri ise “İyilik Şampiyonası” dedi.

Ekleme: 24.04.2022 - 15:06 Güncelleme: 24.04.2022 - 15:09 / Editör: Ozge Selin
Başkan Yazıcı, basın mensupları ile sahur programında bir araya geldi!
İstanbul'da çeşitli kurumlarda görev yapan Genel Yayın Yönetmenleri, Haber Müdürleri, İstihbarat Şefleri, Köşe Yazarları, Muhabirler ve Kameramanlardan oluşan 70'e yakın basın mensubu Tuzla Belediyesi ev sahipliğinde sahur programında buluştu.

Geceye Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, eşi Dr. Fatma Yazıcı ile birlikte katıldı. Tuzla Sahilde düzenlenen geceye basın mensupları yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 3 saat süren programda Başkan Yazıcı, basın mensupları ile yakından ilgilenerek tek tek sohbet etti.

Programa Beyaz Gazete'yi temsilen Beyaz Gazete Genel Yayın Yönetmeni Türker Akıncı da katıldı.

Başkan Yazıcı, basın mensupları ile sahur programında bir araya geldi!

“TUZLA'DA RAMAZAN İTİBARİYLE İYİLİK MEVSİMİ YAŞADIK”
Program sırasında konuşma yapan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Ramazan ayı, 11 ayın sultanıdır ve çok özel bir aydır. Rahmet ve bereket vardır. Özellikle maneviyatın olduğu bir aydır. Tuzla'da Ramazan ayını tüm bu yönleri ile rahmeti ve bereketi ile beraber idrak ettik. Tuzla'mızda biz bir şeyi daha yaşadık. Tuzla'da Ramazan itibariyle biz bir iyilik mevsimi yaşadık. İki tane önemli projeyi hayata geçirdik. Bunlardan bir tanesi ‘Evden eve iyilik' projesi. Özellikle ihtiyaç sahibi vatandaşlar ile ihtiyaç fazlası olan vatandaşı buluşturma düşüncemiz vardı. Aslında bizim yapmış olduğumuz ecdadımızın sadaka taşı modelini online veya dijital dünyaya uyumlayacak olan bir web sitesi üzerinden yardım etmek isteyenlerin ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşması yönündeydi. Dolayısıyla biz sadaka taşı modeli ile bu projemizi gerçekleştirelim ve özellikle sağ elin verdiğini sol elin aldığını görmediği bir projeydi” dedi.

Başkan Yazıcı, basın mensupları ile sahur programında bir araya geldi!

“İYİLİĞİN FARKINDALIĞINI NASIL DAHA DA ARTIRIZ DİYE DÜŞÜNDÜK”
Başkan Yazıcı,” İkinci projemiz ise ‘İyilik Şampiyonası' projemizdi. İyilik Şampiyonası projemizde amacımız iyiliğin iyileştirici yönünü ve kucaklayıcı yönünün farkındalığını artırma ve geliştirmekti. İyiliğin geliştirilmesi yönünde bir projeydi. Amacımız büyün felsefelerde, bütün dinlerde evrensel bir değer olan iyiliğin farkındalığını nasıl daha da artırırız diye düşündük. Gençlere çağrıda bulunduk. Gelin iyilikte yarışalım dedik. Gençlerde bu çağrımıza cevap verdiler ve 4 bine yakın gencimiz bine yakın takım kurdular ve İstanbul'un cadde ve sokaklarına doğru yayılmaya başladılar. Biz çok mutlu olduk. Bu durum bizim kadar Gençlik ve Spor Bakanlığımızın da dikkatini çekti. Şu anda onlarla birlikte Tuzla'dan başlayan, İstanbul'a yayılan ve Türkiye'ye yayılacak olan bu projeyi himayelerine aldılar. Sayın Gençlik ve Spor Bakanımızı da yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Yazıcı, basın mensupları ile sahur programında bir araya geldi!

“SİZLERE VE KURUMLARINIZA YÜREKTEN TEŞEKKÜR EDİYORUM”
Tüm medya kuruluşlarına teşekkür eden Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, ““İyiliğe tanık olmak iyiliği yapmaya ilham kaynağıdır. İnsanlar iyiliğe nasıl tanık olacaklar. Bunu da ancak siz ve sizin haberleriniz sayesinde insanlar gördüler, duydular ve özellikle seyrettiler. Buna göre de iyiliğe şahit oldular. Sizler yapmış olduğunuz haberler ile milyonlarca insanın habere tanık olmasını ve aslında milyonlarca insanın iyilik yapmasına vesile oldunuz. Sizlere ve kurumlarınıza yürekten teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Başkan Yazıcı, basın mensupları ile sahur programında bir araya geldi!

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