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Muğla'da dudak uçuklatan vurgun! 'Süperstar' gözaltına alındı

Muğla'da vatandaşları dolandırarak 80 milyon TL toplandığı iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında lüks yaşantısı nedeniyle çevresinde 'Süperstar' lakabıyla tanındığı öğrenilen Alev Y. de bulunuyor.

Ekleme: 23.04.2022 - 20:30 Güncelleme: 23.04.2022 - 20:39 / Editör: Ozge Selin
Muğla'da dudak uçuklatan vurgun! 'Süperstar' gözaltına alındı
Muğla Bodrum'da vatandaşlardan kar payı vaadiyle para topladığı ileri sürülen 5 kişi yakalandı. 800 kişiden 80 milyon TL alındığı ortaya çıkarken gözaltına alınanlar arasında lüks yaşantısı nedeniyle çevresinde 'Süperstar' lakabıyla tanındığı öğrenilen Alev Y. de bulunuyor.

AYLARDIR ÖDEME ALAMADILAR, ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Bodrum'da emlak kiralama ve inşaat işleri yapan bir firmanın sahibi Alev Y., vatandaşlardan para toplayıp kiraladıkları evlerden kar payı vereceğini söyledi. İddiaya göre, satışlardan yüzde 35 civarı kardan pay veren firma, bir süre düzenli olarak ödeme yaptı. İlerleyen süreçte ise firma tarafından vatandaşlara herhangi bir ödeme yapılmamaya başlandı. Aylardır ödeme alamayan vatandaşlar, polise giderek firma ve yetkilisi hakkında şikayetçi oldu. Polis, olayla ilgili inceleme başlatılırken, 20'den fazla şikayetçinin olduğu belirtildi. Ayrıca, mağdurlardan 3'ünün de savcılığa suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. Mağdurlar, firmanın 800 kişiden 80 milyon TL topladığını iddia etti.

Muğla'da dudak uçuklatan vurgun! 'Süperstar' gözaltına alındı
'SÜPERSTAR'A GÖZALTI

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda firmanın sahibi Alev Y., babası Sinan Y. ve annesi Mesude Y.'nin de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin polisteki işlemleri sürerken, firma sahibi Alev Y.'nin lüks hayat sürmesi nedeniyle çevresinde 'Süperstar' lakabıyla tanındığı öğrenildi.

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