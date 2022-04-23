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AK Partili Çelik'ten HDP'li Paylan'ın 1915 provokasyonuna tepki: Bu ahlaksız tekliftir

Son dakika açıklamasında bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "TBMM çatısı altında görev yapan ve milletvekili sıfatı taşıyan bir kimsenin, 1915 yılında Osmanlı Devleti'nde yaşanan olaylar hakkında tarihi ve hukuki dayanaklardan yoksun ve asılsız iddiaları esas alan teklifini reddediyoruz ve şiddetle kınıyoruz. Bu, ahlaksız bir tekliftir." dedi

Ekleme: 23.04.2022 - 19:09 Güncelleme: 23.04.2022 - 19:31 / Editör: Ozge Selin
AK Partili Çelik'ten HDP'li Paylan'ın 1915 provokasyonuna tepki: Bu ahlaksız tekliftir
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik 'TBMM çatısı altında görev yapan ve milletvekili sıfatı taşıyan bir kimsenin, 1915 yılında Osmanlı Devleti'nde yaşanan olaylar hakkında tarihi ve hukuki dayanaklardan yoksun ve asılsız iddiaları esas alan teklifini reddediyoruz ve şiddetle kınıyoruz. Bu, ahlaksız bir tekliftir.' dedi.

Çelik şunları ekledi; Hiç kimse milletimize soykırım iftirası atamaz. Yüce Meclis'in çatısı altında birinin bunu yapması ise siyasi ahlaksızlıktır. Bu ahlaksızlığın ve iftiranın kimlerin güdümünde gerçekleştiğini biliyoruz. Türkiye düşmanlarının soykırım yalanını mahkum etmeye devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanımız bu konuda arşivlerin açılmasını ve kararı tarihçilerin vermesi gerektiğini söyleyen büyük bir özgüven politikasına imza atmıştır. Soykırım iftirasını sektör haline getirenler ise bu yüzleşmeden kaçmıştır.

PAYLAN'DAN SKANDAL TEKLİF

HDP vekili Garo Paylan, 1915'teki olayların sözde soykırım olarak tanınması için TBMM'ye kanun teklifi verdi.
AK Partili Çelik'ten HDP'li Paylan'ın 1915 provokasyonuna tepki: Bu ahlaksız tekliftir
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