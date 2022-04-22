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Gezi Parkı davası ertelendi

Gezi Parkı davası 25 Nisan Pazartesi gününe ertelendi. Dava, avukatların savunmasıyla devam edecek.

Gezi Parkı davası ertelendi
Ekleme: 22.04.2022 - 17:42 Güncelleme: 22.04.2022 - 17:47 / Editör: Ozge Selin
Gezi Parkı davası ertelendi
Gezi Parkı eylemlerine ilişkin davada duruşma savcısı celse arasında mütalaasını açıklamıştı. Açıklanan mütalaada, Osman Kavala ve Ayşe Mücella Yapıcı'nın ‘Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep edilirken, 6 sanığın ise ‘Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme' suçundan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Mütalaada ayrıca, haklarında yakalama kararı bulunan ve olayların organizatörleri oldukları öne sürülen sanıklar Ayşe Pınar Alabora, Henry Jack Barkey, Can Dündar, Gökçe Yılmaz, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, Memet Ali Alabora, Yiğit Aksakoğlu ve İnanç Ekmekçi'nin dava dosyalarının ayrılarak, yakalama kararı infazlarının beklenmesi talep edilmişti.

25 NİSAN PAZARTESİ GÜNÜNE ERTELENDİ

İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülecek olan duruşmada sanıklar ile avukatlarının son kez esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapmaları ve sonrasında davada kararın çıkması bekleniyordu.

Dava, 25 Nisan Pazartesi gününe ertelendi. Dava avukatların savunmasıyla devam edecek.
Gezi Parkı davası ertelendi
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