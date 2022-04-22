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Bayramda fiyatlar tavan yaptı! 500 liraya yükseldi

Akaryakıt fiyatlarına gelen zamların ardından şehirlerarası otobüs fiyatlarında da artış yaşandı. Otobüs fiyatlarındaki artış sonrası vatandaşlar araç kiralamaya yöneldi. Bayram tatilinde araç kiralama firmalarında oluşan yoğunluk sonrası normal zamanda günlük 350 lira olan kiralama bedeli 500 liraya çıktı.

Ekleme: 22.04.2022 - 17:24 Güncelleme: 22.04.2022 - 17:29 / Editör: Ozge Selin
Bayramda fiyatlar tavan yaptı! 500 liraya yükseldi
Yaklaşan Ramazan Bayramı ile birlikte birçok kişi tatil planlarını yapmaya başladı. Hafta sonu ile birleşen 5 günlük bayram tatili için şehir dışı ilk tercih oldu. Sürekli gündemde olan şehirlerarası otobüs biletlerinin yüksek fiyatlarından dolayı vatandaşlar oto kiralamaya yoğun ilgi gösteriyor. Ramazan ayının ilk haftasından itibaren rezervasyon yoğunluğu başlayan oto kiralama firmalarında araçlar neredeyse tükendi. Kiralama fiyatları ise normal zamana kıyasla bayram için bir miktar yükseldi.

“RAMAZAN AYININ İLK HAFTASINDAN İTİBAREN REZERVASYONLAR BAŞLADI”

Ortalama 4 kişilik bir ailenin şehir dışı tatili için şehirlerarası otobüsle araç kiralamanın neredeyse aynı fiyatlara geldiğini belirten Eskişehir'de bir oto kiralama firmasının işletmecisi işletmecisi Yener Emrah Yağız, bayram için yoğun talep olduğunu belirtti. Ramazan ayının ilk haftasından itibaren rezervasyon yoğunluğu olduğunu belirten Yağız, şu ifadeleri kullandı:

Oto kiralamada her bayram olduğu gibi bu bayramda da yoğunluk oluştu. Ramazan Bayramı ile hafta sonunu birleştirerek 5 günlük tatile girecek birçok kişi şehir dışını tercih ediyor. Şehirler arası otobüs biletlerinin fiyatlarının yüksek olmasından dolayı da vatandaş otomobil kiralamayı tercih ediyor. 4 kişilik bir aile Antalya taraflarına gitmek istese toplamda 2 bin lira kadar ödeme yapıyor. Otobüsten indikten sonra şehir içi ulaşıma da ödedikleri tutar cabası. Aile olarak şehir dışına çıkacaklar için araç kiralamak çok daha mantıklı oluyor. İnsanlar il değiştirmese bile şehir içinde akraba ziyaretlerine giderken herkesin araca ihtiyacı oluyor. Bayram için araç kiralamak isteyenler Ramazan ayının ilk haftasından itibaren rezervasyonlarını yaptırmaya başladı. Bayram için neredeyse tüm araçlarımızı kiraladık. Fiyatlar arz talep üzerine düzenlendiği için bayramda farklılıklar oluyor. Normal zamanda günlük 350 lira olan kira bedelini bayramda 500 lira civarlarında belirledik.”
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