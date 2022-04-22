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Beyaz Gazete
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Başkan Erdoğan öğrencilerle iftarda bir araya geldi! Öğrencilere kredi ve burs müjdesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, öğrencilerle iftarda buluştu. Başkan Erdoğan, İstanbul’daki KYK Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdu’nda katıldığı iftar programında konuştu. Erdoğan burada "Bugün 13.10 itibarıyla 45 tane terörist bedeli ödedi ve sayı daha da artacak, bütün inlere mağaralara komandolar giriyor. 3 de şehidimiz var." açıklamasında bulundu. Erdoğan ayrıca öğrencilere kredi ve burs müjdesini de duyurdu.

Başkan Erdoğan öğrencilerle iftarda bir araya geldi! Öğrencilere kredi ve burs müjdesi
Ekleme: 22.04.2022 - 20:56 Güncelleme: 22.04.2022 - 21:05 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan öğrencilerle iftarda bir araya geldi! Öğrencilere kredi ve burs müjdesi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, öğrencilerle iftarda buluştu. Başkan Erdoğan burada önemli bir konuşma gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan süren Pençe Kilit Operasyonu hakkında bilgi verdi. Erdoğan ayrıca öğrencilere kredi ve burs müjdesi verdi.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Birileri başka şeyler söyleyebilir ama ben bu gençliğe TEKNOFEST Gençliği diyorum. 2053 vizyonuna sahip çıkan bir gençlik görüyorum.

Bizde yaradılanı severiz, yaradandan ötürü anlayışı var.

Gençlerimizin ülke sınırlarını aşan başarılarıyla gurur duyuyoruz. Biz ayrım yapmıyoruz.

PENÇE KİLİT OPERASYONU!

Bugün 13.10 itibarıyla 45 tane terörist bedeli ödedi ve sayı daha da artacak, bütün inlere mağaralara komandolar giriyor. 3 şehidimiz var.

81 İLDE ÜNİVERSİTE VAR

Ülkemizde üniversite kapılarında öyle bir yığılma vardı ki. On öğrenciden biri girebiliyordu. Üniversite sayısı 207'ye çıkardık. 81 ilin 81'inde de üniversite var.

KREDİ VE BURS MÜJDESİ

Kredi ve burs ödemeleri Mayıs ayı için bu ayın 25'inden itibaren hesaplarda.

Başkan Erdoğan öğrencilerle iftarda bir araya geldi! Öğrencilere kredi ve burs müjdesi
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