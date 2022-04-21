Yunan ve Rum yine rezil oldu... Paraşütçü komando uçakta asılı kaldı!

Larnaka açıklarında Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve Yunanistan askerlerinin katıldığı tatbikatta C-130 nakliye uçağından atlayış yapan komandolardan biri uçakta asılı kaldı.

C-130 tipi nakliye uçağından atlayış yapan özel kuvvetlere ait askerlerden biri emniyet kemeri ve uzantısı uçaktan otomatik olarak açılmayınca uçağa asılı kaldı.KAMERALARA YANSIDIAskerin havada yaklaşık 4,5 metre aşağıda asılı kalarak uçakla birlikte devam ettiği anlar kameralara saniye saniye yansıdı.DAHA ÖNCE DE DONANMA GEMİSİ KARAYA OTURMUŞTU‘2019 Parmenia' tatbikatında tatbikatın ilk saatlerinde, donanmanın büyük gemilerinden Ellie Fırkateyni karaya oturmuştu.