Yunan ve Rum yine rezil oldu... Paraşütçü komando uçakta asılı kaldı!
Larnaka açıklarında Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve Yunanistan askerlerinin katıldığı tatbikatta C-130 nakliye uçağından atlayış yapan komandolardan biri uçakta asılı kaldı.
KAMERALARA YANSIDI
Askerin havada yaklaşık 4,5 metre aşağıda asılı kalarak uçakla birlikte devam ettiği anlar kameralara saniye saniye yansıdı.
DAHA ÖNCE DE DONANMA GEMİSİ KARAYA OTURMUŞTU
‘2019 Parmenia' tatbikatında tatbikatın ilk saatlerinde, donanmanın büyük gemilerinden Ellie Fırkateyni karaya oturmuştu.