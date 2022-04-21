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Türkiye, Filistin davasına her şartta sahip çıkıyor!

Erdoğan’ın İsrailli mevkidaşı Herzog’la Kudüs’te yaşananlarla ilgili görüşmesini değerlendiren Filistinli Büyükelçi Mustafa: Erdoğan, Kudüs, Mescid-i Aksa ve kutsal varlıklarımıza saygı gösterilmesi gerektiğini iletti

Türkiye, Filistin davasına her şartta sahip çıkıyor!
Ekleme: 21.04.2022 - 09:00 Güncelleme: 21.04.2022 - 09:05 / Editör: Ozge Selin
Türkiye, Filistin davasına her şartta sahip çıkıyor!
Türkiye, Filistin'de İsrail'in insan hakları ihlallerine üst perdeden tepki gösteriyor.

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Türkiye'nin politikasındaki akıl ve dirayete güvendiklerini belirterek, "Türkiye, Filistin davasına her şartta sahip çıkıyor" dedi.

Mustafa, Başkan Erdoğan'ın İsrailli mevkidaşı Herzog ile görüşmesine ilişkin Erdoğan'ın, Herzog'a "Bu şiddetin ve çatışmaların durdurulması için günlük şekilde siyonist çetelerin Müslümanları kışkırtmayı durdurması gerekiyor. Ancak bu şekilde kalıcı bir sakinlik orada hâkim olur" dediğini aktardı. Başkan Erdoğan'ın uluslararası platformda çeşitli taraflarla telefon trafiğinin çok büyük rolü olduğunu belirten Mustafa, "Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'le görüşmesinde BM'nin sorumluluk almasını talep etti. İsrail'e baskı yapılarak hem kutsal mekânlarımıza hem ramazan ayının kutsallığına saygı göstermesini sağlamasını istedi. Bu çabaların devamında Herzog ile telefon görüşmesi gerçekleşti ve Erdoğan Kudüs, Mescid-i Aksa ve kutsal varlıklarımıza saygı gösterilmesi gerektiğini iletti. Görünen o ki baskılar ve diplomatik çabalar sayesinde İsrail böyle bir karar aldı. Erdoğan'ın çabasını çok önemsiyor ve takdirle karşılıyoruz" dedi.
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