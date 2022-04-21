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Sağlık Bakanlığı iki Türk hasta için harekete geçti: Fas ve Mısır’dan alınıp ülkeye getirildiler

Mısır'da kalp ameliyatı olan Gülizar Atalay ve Fas'ta bağırsak ameliyatı geçiren Mustafa Demirel, geçirdikleri operasyonlar sonrası gelişen komplikasyonlar nedeniyle Sağlık Bakanlığı'na müracaat ederek tedavilerine Türkiye'de devam etmek istediler, iki hasta Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağıyla İstanbul'a sevk edildi.

Sağlık Bakanlığı iki Türk hasta için harekete geçti: Fas ve Mısır’dan alınıp ülkeye getirildiler
Ekleme: 21.04.2022 - 09:37 Güncelleme: 21.04.2022 - 09:48 / Editör: Ozge Selin
Sağlık Bakanlığı iki Türk hasta için harekete geçti: Fas ve Mısır’dan alınıp ülkeye getirildiler
Mısır’dan sevk edilen 31 yaşındaki kalp hastası Gülizar Atalay ilk ameliyatını 4 yaşındayken yurt dışında geçirdi. O dönem de takipleri Türkiye’de yapılan Atalay, yakın zamanda yeniden bir operasyona alındı.

Sağlık Bakanlığı iki Türk hasta için harekete geçti: Fas ve Mısır’dan alınıp ülkeye getirildiler

Fas’ta bağırsak operasyonu geçiren 40 yaşındaki Demirel, ameliyat sonrası komplikasyonlar dolayısıyla aşırı kilo kaybı yaşadı.

Sağlık Bakanlığı iki Türk hasta için harekete geçti: Fas ve Mısır’dan alınıp ülkeye getirildiler

Genel durum bozukluğu yaşayan Demirel, bir süredir Fas’taki bir hastanede yatarak tedavi görüyordu.

Sağlık Bakanlığı iki Türk hasta için harekete geçti: Fas ve Mısır’dan alınıp ülkeye getirildiler

Atalay, ameliyatı sonrası komplikasyonlar nedeniyle Sağlık Bakanlığı’na Türkiye’de tedavi olmak istediğini iletti.

Sağlık Bakanlığı iki Türk hasta için harekete geçti: Fas ve Mısır’dan alınıp ülkeye getirildiler

Hastaların talebi üzerine, Sağlık Bakanlığı’nın Fas ve Mısır’a gönderdiği ambulans uçak, Demirel ve Atalay’ı da alarak, sabah 05.15’te Atatürk Havalimanı’na iniş yaptı.

Sağlık Bakanlığı iki Türk hasta için harekete geçti: Fas ve Mısır’dan alınıp ülkeye getirildiler

Atatürk Havalimanı’na iniş yapan ambulans uçak, alanda bekleyen ambulanslar aracılığıyla hastaneye kaldırıldı.

Mustafa Demirel tedavisi için Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne, Atalay ise Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne götürüldü.
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Sağlık Bakanlığı iki Türk hasta için harekete geçti: Fas ve Mısır’dan alınıp ülkeye getirildiler
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