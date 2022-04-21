Karadeniz gazı için süper teşvik geliyor! KDV muafiyeti hamlesi...

Türkiye, Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde envantere kattığı sondaj gemileri ile Karadeniz'de tarih yazdı. 540 milyar metreküplük doğal gaz rezervi milli arama filosu ile tespit edildi. Türkiye bugün de sondaj gemisi filosunu genişletiyor. Aramalar sürerken, bir yandan da 540 milyar metreküplük doğal gazın 2023'te vatandaşın kullanımına sunulması için çalışılıyor. Bu konuda Karadeniz gazına yapılacak yatırıma süper teşvik uygulanacak. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfi için süper teşvik sistemi uygulanacak. Cumhurbaşkanı Kararı'yla Zonguldak Sakarya doğalgaz sahası proje bazlı devlet yardımı kapsamına alındı. Karadeniz'de bulunan 540 milyar metreküp doğalgazın çıkarılıp kullanıma sunulması için 145 milyar lira tutarında yatırım yapılacak.Söz konusu karara göre, Zonguldak ili ve Sakarya Gaz Sahası'nda yapılacak doğalgaz madenciliği için 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla 11 yıl yatırım desteği verilecek. Bu kapsamda, ilave istihdam 1.018 kişi olarak belirlendi. Yatırım süresi sonunda gaz sahasının doğal gaz üretim kapasitesinin ise yılda 14 milyar metreküp olacağı öngörüldü.Söz konusu yatırım gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, KDV iadesi ve vergi indirimi desteklerinden yararlanacak. Proje Bazlı Teşvik, Türkiye'nin mevcut durumda veya gelecekte ortaya çıkabilecek kritik ihtiyaçlarını karşılayacak, arz güvenliğini sağlayacak, dışa bağımlılığını azaltacak, teknolojik dönüşümünü gerçekleştirecek, yüksek katma değerli yatırımlara veriliyor. Bu kapsamda, yatırımcılar; gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, bina inşaat harcamaları için KDV iadesi, yatırım tutarının 2 katına kadar Kurumlar Vergisi indirimi veya 10 yıla kadar Kurumlar Vergisi istisnası, 10 yıla kadar sigorta primi işveren hissesi desteği, 49 yıl süreyle bedelsiz yatırım yeri tahsisi, yatırımın tamamlanmasını müteakip öngörülen istihdamın 5 yıl sağlanması şartıyla söz konusu taşınmazın bedelsiz olarak yatırımcıya devredilmesi, yatırımın finansmanında kullanılan yatırım kredisi için 10 yıla kadar faiz veya kâr payı desteği ya da hibe desteği, 10 yıl süreyle gelir vergisi stopajı desteği, enerji tüketim harcamalarının yüzde 50'sine kadar en fazla 10 yıla kadar enerji desteği, 5 yılı geçmemek üzere aylık brüt asgari ücretin 20 katına kadar nitelikli personel desteği, yatırım tutarının yüzde 49'unu geçmemek üzere ve edinilen payların 10 yıl içinde halka arz veya yatırımcıya satışı şartıyla sermaye katkısı veriliyor.Karadeniz'deki Sakarya Sahası'nda keşfedilen 540 milyar metreküplük gazın 2023'te vatandaşın kullanımına sunulması bekleniyor. Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi, deniz altında kurulacak doğalgaz üretim sistemi, Filyos kıyısında kurulacak bir işleme tesisi ve bu iki üniteyi birbirine bağlayacak boru hatlarından oluşuyor.