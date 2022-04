1400 liraya kadar ödeme yapılıyor! Eğitim, sağlık, elektrik ve yakacak... Sadece kimlik yeterli

Sosyal destek programları ile devlet milyonlarca kişiye düzenli ödemede bulunuyor. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nca hazırlanan Vatandaşın Bütçe Rehberi'nde sosyal nitelikli harcamalar için ayrılan kaynağın 104,2 milyar lira olduğu belirtildi. Bu kapsamda işsize, asker ailesine, kadınlara, çocuklara yönelik eğitim, sağlık, elektrik ve yakacak gibi amaçlarla ihtiyaç sahibi kişiler koruma altına alınıyor.Desteklerden faydalanmak için ilçelerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na veya Aile ve Sosyal Hizmetler il müdürlüklerine başvurmak gerekiyor. Başvuruda ise kimlik kartı yeterli oluyor. İhtiyaç sahibine düzenli ödemeSon zamlarla birlikte artan elektrik faturası destek miktarı evde yaşayan kişi sayısına göre 103 lira ila 206 lira arasında değişiyor. Bunun için hanedeki kişi başına düşen gelirin net asgari ücretin 3'te 1'inden az olması gerekiyor. Bu yıl itibarıyla bu tutar 1.417 lira. Ödemeler düzenli olarak PTT aracılığıyla yapılıyor.Kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olan hastaların aylık elektrik faturasının 200 liraya kadar olan kısmı devlet tarafından karşılanıyor. Bu kişilerin birikmiş elektrik borcu varsa tek seferlik siliniyor. Ancak hak sahiplerinin daha önceden SGK'dan kesintisiz güç kaynağı temin etmemiş olması gerekiyor.Sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi hanelere veya sosyal güvencesi olan ancak hane içinde kişi başına düşen aylık geliri net asgari ücretin 3'te 1'inden az olan hanelere kömür ve doğalgaz desteği sağlanıyor.Sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi ailelerde yaşayan, babası askerde olan çocuklar için aylık 200 lira ödeme var. Birden fazla çocuk varsa her biri için ayrı başvuru yapılmalı. Çocukların 18 yaşını geçmemiş ve bekar olması gerekiyor.Mehmetçiğin, sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi ailelerinin askerlik görevi süresince desteklenmesi için aylık 500 lira olmak üzere 2 aylık periyotla 1.000 lira düzenli yardım veriliyor. Yardım programından asker evliyse eşi, evli değilse annesi veya babası yararlanıyor.3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerde yaşayan, annesi, babası veya her ikisi de vefat etmiş çocuklar için her ay düzenli olarak 300 lira ödeme yapılıyor.Sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi ailelere, çocukların örgün eğitime devam etmeleri ve okulun açık olduğu aylarda bir ay içerisinde 4 günden fazla devamsızlık yapmamaları koşuluyla bu yardım yapılıyor. Ödemeler 2 ayda bir verilirken, aylık ödeme tutarları ise şöyle: İlkokul öğrencisi erkek için 55 lira, kız öğrenci için 60 lira. Ortaokul öğrencisi erkek için 70 lira, kız öğrenci için 90 lira.İhtiyaç sahibi ailelerin sağlık kontrollerine düzenli gidilmesi kaydıyla 0-6 yaş çocuklar için aylık 55 lira ve gebelik dönemindeki anne için aylık 100 lira, 2 aylık periyotlarla ödeniyor. Doğum hastanede yapılmışsa bir seferlik 150 lira, şartlı lohusalık için doğumu takip eden ilk 2 ay süresince aylık 150 lira veriliyor.18-55 yaş aralığındaki vatandaşlara iş görüşmelerine giderken yol parası, tıraş ücreti gibi ihtiyaçlarını rahat giderebilmeleri için verilen destek. Yılda en fazla üç defa ödeniyor.İşkur'un işe yönlendirmesi sonucu işe yerleşenlere bir defaya mahsus veriliyor. Asgari ücretin 3'te 1'i kadar ödeme yapılıyor. Bu yıl için 1.417 lira ödeniyor.