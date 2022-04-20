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Pençe-Kilit şehidine veda: Hamile eşi tabuta sarılıp gözyaşı döktü

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan 25 yaşındaki Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu'nun cenazesi, memleketi Çankırı'da toprağa verildi. Eşinin hamile olduğu öğrenilen şehidin yakınları, tabuta ve Kanlıkuyu'nun fotoğrafına sarılarak gözyaşı döktü.

Ekleme: 20.04.2022 - 18:17 Güncelleme: 20.04.2022 - 18:25 / Editör: Ozge Selin
Pençe-Kilit şehidine veda: Hamile eşi tabuta sarılıp gözyaşı döktü
Hakkari'deki törenin ardından Ankara'ya uğurlanan, ardından kara yoluyla Çankırı'nın Atkaracalar ilçesine ulaştırılan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, dede evinde helallik alınmasının ardından ilçe merkezindeki Hamza Sultan Camisi'ne getirildi.

Şehidin yakınları, tabuta ve Kanlıkuyu'nun fotoğrafına sarılarak gözyaşı döktü. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, ilçe mezarlığında defnedildi.

Pençe-Kilit şehidine veda: Hamile eşi tabuta sarılıp gözyaşı döktü

Şehidin evli ve eşinin de hamile olduğu öğrenildi.

Pençe-Kilit şehidine veda: Hamile eşi tabuta sarılıp gözyaşı döktü

Törene şehidin eşi Şeyma Nur, annesi Songül, babası Mustafa, dedesi Ahmet, babannesi Semiha Kanlıkuyu ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, askeri ve mülki erkan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.


Pençe-Kilit şehidine veda: Hamile eşi tabuta sarılıp gözyaşı döktü

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Pençe-Kilit şehidine veda: Hamile eşi tabuta sarılıp gözyaşı döktü
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