Pençe-Kilit Harekatı'nda yeni görüntüler! Komandolar inlerini basıyor... Hulusi Akar'dan yeni açıklama...

TSK'nın seçkin birliklerinin katıldığı Pençe-Kilit Operasyonu'nda Zap'a indirilen bordo bereliler, stratejik tepeleri kontrol altına alarak ilerleyişini sürdürüyor.PKK elebaşlarının da arasında bulunduğu teröristler çembere alındı. Milli Savunma Bakanlığı anbean gelişmeleri paylaşırken öldürülen terörist sayısı da her geçen saat artıyor.KOMANDOLARIN NEFESİ ENSELERİNDEPençe-Kilit Harekatı'nda yeni görüntüler geldi.MSB'den yapılan açıklamada, 'Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu planlandığı gibi başarıyla devam ediyor. Kahraman Mehmetçik, bölgede gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde 200 ve 300 metre uzunluğunda iki ayrı mağara tespit etti. 200 metre uzunluğundaki mağaranın 4 odalı olduğu belirlendi.' denildi.Mağaralarda yapılan aramalarda şu ana kadar;-11 adet AK-47 piyade tüfeği- 3 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek,- 1 adet Doçka makineli tüfek,- 2 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği,- 69 adet el bombası,- 2.500 adet hafif silah mühimmatı,- 1 adet büyük telsiz- 1 adet küçük telsiz,- Çok sayıda EYP yapım malzemesi ele geçirildi ve 49 adet EYP imha edildi.30 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Kilit operasyonu hakkında açıklamalarda bulundu. Akar, şu ana kadar 30 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.Bakan Akar şu şekilde konuştu:'Şeffaf bir şekilde süreci paylaşıyoruz. Pazar akşamından bu yana başarılı şekilde devam ediyor. Büyük bir kararlılıkla hedefler ele geçirildi. Mağaralar sığınaklar ele geçirilecek. Birinci safha tamamlandı. 2 şehidimiz var. Mehmetçik en ön safta ilerliyor, onlara şükran duyuyoruz. Teröristler hangi taşın altına girerlerse girsinler kurtulmaları mümkün değil. Bizim amacımız, milletimizi başına musallat olan terör belasından kurtarmak. Sabahtan beri 2 tane olmak üzere toplam 30 terörist etkisiz hale getirildi'