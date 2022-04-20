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Beyaz Gazete
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Pençe-Kilit Harekatı'nda yeni görüntüler! Komandolar inlerini basıyor... Hulusi Akar'dan yeni açıklama...

Pençe-Kilit operasyonu, Milli Savunma Bakanı Akar'ın açıklamalarıyla 18 nisan gecesi Irak’ın kuzeyinden terör saldırılarını bertaraf etmek amacıyla başlatılmıştı. Bölgeden yeni görüntüler geldi. MSB'den yapılan açıklamada, "Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini basmaya devam ediyor. Aramatarama faaliyetlerinde 200 ve 300 metre uzunluğunda iki ayrı mağara tespit eden Komandolarımız, mağaralarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi." denildi.

Pençe-Kilit Harekatı'nda yeni görüntüler! Komandolar inlerini basıyor... Hulusi Akar'dan yeni açıklama...
Ekleme: 20.04.2022 - 12:33 Güncelleme: 20.04.2022 - 12:55 / Editör: Ozge Selin
Pençe-Kilit Harekatı'nda yeni görüntüler! Komandolar inlerini basıyor... Hulusi Akar'dan yeni açıklama...
TSK'nın seçkin birliklerinin katıldığı Pençe-Kilit Operasyonu'nda Zap'a indirilen bordo bereliler, stratejik tepeleri kontrol altına alarak ilerleyişini sürdürüyor.

Pençe-Kilit Harekatı'nda yeni görüntüler! Komandolar inlerini basıyor... Hulusi Akar'dan yeni açıklama...

PKK elebaşlarının da arasında bulunduğu teröristler çembere alındı. Milli Savunma Bakanlığı anbean gelişmeleri paylaşırken öldürülen terörist sayısı da her geçen saat artıyor.

Pençe-Kilit Harekatı'nda yeni görüntüler! Komandolar inlerini basıyor... Hulusi Akar'dan yeni açıklama...

KOMANDOLARIN NEFESİ ENSELERİNDE
Pençe-Kilit Harekatı'nda yeni görüntüler geldi.

Pençe-Kilit Harekatı'nda yeni görüntüler! Komandolar inlerini basıyor... Hulusi Akar'dan yeni açıklama...

MSB'den yapılan açıklamada, 'Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu planlandığı gibi başarıyla devam ediyor. Kahraman Mehmetçik, bölgede gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde 200 ve 300 metre uzunluğunda iki ayrı mağara tespit etti. 200 metre uzunluğundaki mağaranın 4 odalı olduğu belirlendi.' denildi.

Pençe-Kilit Harekatı'nda yeni görüntüler! Komandolar inlerini basıyor... Hulusi Akar'dan yeni açıklama...

Mağaralarda yapılan aramalarda şu ana kadar;
-11 adet AK-47 piyade tüfeği
- 3 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek,

Pençe-Kilit Harekatı'nda yeni görüntüler! Komandolar inlerini basıyor... Hulusi Akar'dan yeni açıklama...

- 1 adet Doçka makineli tüfek,
- 2 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği,
- 69 adet el bombası,
- 2.500 adet hafif silah mühimmatı,
- 1 adet büyük telsiz
- 1 adet küçük telsiz,
- Çok sayıda EYP yapım malzemesi ele geçirildi ve 49 adet EYP imha edildi.

Pençe-Kilit Harekatı'nda yeni görüntüler! Komandolar inlerini basıyor... Hulusi Akar'dan yeni açıklama...

30 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Kilit operasyonu hakkında açıklamalarda bulundu. Akar, şu ana kadar 30 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakan Akar şu şekilde konuştu:
'Şeffaf bir şekilde süreci paylaşıyoruz. Pazar akşamından bu yana başarılı şekilde devam ediyor. Büyük bir kararlılıkla hedefler ele geçirildi. Mağaralar sığınaklar ele geçirilecek. Birinci safha tamamlandı. 2 şehidimiz var. Mehmetçik en ön safta ilerliyor, onlara şükran duyuyoruz. Teröristler hangi taşın altına girerlerse girsinler kurtulmaları mümkün değil. Bizim amacımız, milletimizi başına musallat olan terör belasından kurtarmak. Sabahtan beri 2 tane olmak üzere toplam 30 terörist etkisiz hale getirildi'
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