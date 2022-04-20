  • USD: 14,63 - 14,66
  • EURO: 15,80 - 15,83
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Maske yasağı kalkacak mı? Bilim Kurulu toplantı tarihi değişti! Bakan Koca açıkladı!

reGeçen hafta Sakarya'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın maske zorunluluğunun kaldırılması hakkında yaptığı açıklama heyecan yaratmıştı. Bakan Koca'nın açıklamalarından sonra milyonların gözü kulağı bugün yapılacak olan Bilim Kurulu toplantısına çevrilmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önderliğinde gerçekleşecek olan toplantının ana gündem maddesi maske zorunluluğunun kalkaması olacaktı. Fakat son dakika açıklamasıyla toplantı tarihi değişti.

Maske yasağı kalkacak mı? Bilim Kurulu toplantı tarihi değişti! Bakan Koca açıkladı!
Ekleme: 20.04.2022 - 11:32 Güncelleme: 20.04.2022 - 11:43 / Editör: Ozge Selin
Maske yasağı kalkacak mı? Bilim Kurulu toplantı tarihi değişti! Bakan Koca açıkladı!
Türkiye'de uzun süre sonra milyonların merakla beklediği ve maske zorunluluğu konusunda yeni kararların açıklanacağı Bilim Kurulu toplantısı bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında yapılacaktı.

BAKAN KOCA SAKARYA'DA AÇIKLAMIŞTI
Bilim Kurulu'nun haftaya en önemli toplantılarından birini yapacağını belirten Koca, 'Özellikle maske başta olmak üzere bu anlamda alınacak önemli kararlar olacak, okullarda maske kullanımı dahil olmak üzere. Gelecek hafta çok önemli olan Bilim Kurulu'nun toplantısında ele almış olacağız.' dedi.

MASKE ZORUNLULUĞUNUN KALKMASI ANA GÜNDEM MADDESİ
Koca, maske uygulaması ve diğer tedbirlere ilişkin soruyu, 'Özellikle maske uygulamasının yoğun uygulandığı yer okullarımız. Okullarımız başta olmak üzere maske uygulamasını da haftaya Bilim Kurulu bunu değerlendirmiş olacak. Bilim Kurulu özellikle haftaya, bugüne kadar yaptığı en önemli toplantılarından birini yapmış olacak. Bununla ilgili Bilim Kurulu sonrası zaten daha detaylı açıklamamız olacak.' şeklinde cevapladı.

TARİHİ KARARLAR...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının 27 Nisan Çarşamba günü yapılacağını bildirdi. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi: 'Koronavirüs Bilim Kurulu son toplantısını 2 Mart'ta yapmıştı. Salgınla mücadele tarihine geçecek o toplantıda alınan kararların isabetini hep birlikte gördük. Bilim Kurulumuz, daha da tarihi bir toplantıyı bugün yapacaktı. Bu toplantının günü, 27 Nisan Çarşamba olarak değişti.'

RİSKLİ YERLERDE DEVAM EDEBİLİR
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Bilim Kurulu toplantısında muhtemelen bu sürecin değerlendirileceğine vurgu yaparak, 'Muhtemelen bu sürecin değerlendirmesi yapılıp, bu süreç sonrasında bir yeni dönem belirlenecektir düşüncesindeyim. Maske için bakıldığında; Amerika'da, Avrupa'da maske kullanımının giderek azaldığına şahit oluyoruz. Ancak bir yandan da düşünüldüğünde özellikle riskli yerlerde maske kullanımın devam ettiği konusunda bilgilere sahibiz. Örneğin; hastanede maske takmak hem kişiyi hem sağlık çalışanlarını korumak için doğru bir yaklaşım. Çok uzun süreli bir uçak yolculuğunda, tren yolculuğunda, otobüs yolculuğunda maske takmak kişiler için koruyucu bir yaklaşım olarak görünmekte. Maskenin özellikle çok kalabalık ve kapalı yerlerde koruyuculuğunun yüksek olduğuna hepimiz şahit oluyoruz. Bu nedenle belki bu tip çok riskli yerler dışında bir rahatlamanın söz konusu olabileceğini beklemek mümkün diye konuştu...

İSPANYA'DA 700 GÜN SONRA
İspanya hükümeti, Kovid-19 salgınından dolayı 700 gündür uygulanan kapalı alanda maske zorunluluğunu kaldırdı.

AVRUPA ÜLKELERİ TEK TEK KALDIRIYOR
Bakanlar Kurulunun aldığı ve 20 Nisan'da yürürlüğe girecek kararla, hastane, toplu ulaşım araçları, eczane veya yaşlı bakımevleri dışındaki tüm kapalı alanlarda maske kullanma zorunluluğuna son verildi.

Hükümet Sözcüsü İsabel Rodriguez de, 700 gün sonra maske kullanılmasının zorunlu olmaktan çıkarılmasını, 'Yarından itibaren yüzümüzü ve gülüşümüzü göstereceğiz.' diyerek duyurdu...

ALMANYA DA İPTAL ETTİ
Federal Mecliste kabul edilen yeni Enfeksiyon Koruma Yasası uyarınca 'temel önlemler' kapsamında sadece hastane, bakım ve huzurevleri gibi sağlık kurumlarında, toplu taşıma araçlarında ve tren ile uçaklarda maske takma zorunluluğu devam edecek. Bunların dışındaki yerlerde kaldırılacak. Riskli grupların bulunduğu hastane, bakım ve huzurevleri ile okul ve kreşlerde test zorunluluğu devam edecek. Eyaletler, vakaların yüksek olduğu bölgeler için eyalet meclislerinin 'salgında riskli durumun yaşandığı yönünde' bir karar aldıktan sonra sosyal mesafe, gerekli görülen mekanlarda maske takma ve Kovid-19 test zorunluluğu gibi bir dizi önlem uygulayabilecek.
Başkan Erdoğan'dan 6'lı muhalefete gönderme: Bırakın 2023 seçimlerini 2023'ü bile göremeyecekler
Pençe-Kilit Harekatı'nda yeni görüntüler! Komandolar inlerini basıyor... Hulusi Akar'dan yeni açıklama...
PKK elebaşı Duran Kalkan: Operasyonlar devam ederse savaşı Türkiye şehirlerine taşıyacağız
Vatandaşlar İBB'nin İstanbulkart paylaşımına isyan etti: İnsanları alay konusu edemezsiniz
YSK üyelerine hakaretten yargılanıyordu: Savcılıktan Ekrem İmamoğlu'na hapis istemi
Bursa'da patlama! Terör saldırısını kim gerçekleştirdi? O örgütün izleri
Maske yasağı kalkacak mı? Bilim Kurulu toplantı tarihi değişti! Bakan Koca açıkladı!
SİHA'ların başarısı Yunanları endişeye soktu! 'Türklerin var bizim niye yok'
Kuran-ı Kerim’e karşı düzenlenen alçak saldırıya büyük öfke!
Devlet Bahçeli'den Başkan Erdoğan'a 99 gül hediyesi...
PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 'milletvekili' yeğeni Ömer Öcalan'dan küstah açıklama: Türkiye'nin sonu geldi
6'lı masa derinden sarsıldı! O sözler sonrası kriz çıktı! 3 lider birbirine küstü...
Otel otoparkındaki şehit mezarını gören şaşkına dönüyor!
İsrail'den Başkan Erdoğan-Herzog görüşmesi sonrası flaş Mescid-i Aksa kararı!
Terör örgütü PKK’ya Pençe-Kilit darbesi: Zap’ta 400 terörist köşeye sıkıştı!
Bursa'da terör saldırısı! Direğin dibine bırakılan EYP cezaevi personelinin geçişi sırasında patlatıldı!
İstanbulda akılalmaz görüntüler! Taksici tartıştığı kadın turisti feci şekilde dövdü
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!
NATO Rusya Ukrayna savaşına dahil olacak mı? Scholz açıkladı
Bakan Soylu’dan Kılıçdaroğlu’nu köşeye sıkıştıracak 'Hrant Dink' sorusu: Bu görevi sana kim verdi?
Baykar yeni görüntüleri paylaştı! Bayraktar DİHA test uçuşunda...

Baykar yeni görüntüleri paylaştı! Bayraktar DİHA test uçuşunda...

Kırmızı et fiyatları ile ilgili flaş iddia! 'Mal varlıkları araştırılsın, birlikte çalışıyor olabilirler...'

Kırmızı et fiyatları ile ilgili flaş iddia! 'Mal varlıkları araştırılsın, birlikte çalışıyor olabilirler...'

Konutta yeni vurgun yöntemi! Akılalmaz taktik...

Konutta yeni vurgun yöntemi! Akılalmaz taktik...

İsrail 'yapay et' araştırmaları için milyonlarca dolar fon ayırdı! 'Bunlar komplo teorisi' diyenler nerede?

İsrail 'yapay et' araştırmaları için milyonlarca dolar fon ayırdı! 'Bunlar komplo teorisi' diyenler nerede?

Netflix abone sayısında sert düşüş!

Netflix abone sayısında sert düşüş!

Galatasaray'dan flaş seçim açıklaması! İtiraz edilecek...

Galatasaray'dan flaş seçim açıklaması! İtiraz edilecek...