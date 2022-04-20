  • USD: 14,64 - 14,67
  • EURO: 15,86 - 15,89
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Başkan Erdoğan'ın, Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınını durduran diplomasi Kılıçdaroğlu'nda hazımsızlık yaptı!

Başkan Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile yaptığı görüşmede, ramazan ayının başlangıcından itibaren Batı Şeria ve Mescid-i Aksa dahil meydana gelen olaylarda 400'ü aşkın Filistinlinin yaralanması ve aralarında çocukların bulunduğu 18 kişinin hayatını kaybetmesinin kendilerini üzdüğünü belirtmişti. Erdoğan'ın kritik teması sonrası İsrail tarafından yapılan açıklamada Cuma gününden itibaren Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınına izin verilmeyeceği belirtildi. Erdoğan'ın başarılı Mescid-i Aksa diplomasisini hazmedemeyen CHP lideri Kılıçdaroğlu yine sosyal medyadan algı peşine düştü.

Başkan Erdoğan'ın, Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınını durduran diplomasi Kılıçdaroğlu'nda hazımsızlık yaptı!
Ekleme: 20.04.2022 - 15:30 Güncelleme: 20.04.2022 - 15:37 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'ın, Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınını durduran diplomasi Kılıçdaroğlu'nda hazımsızlık yaptı!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüşmesi sonrası İsrail'den önemli bir adım geldi. İsrail, Mescid-i Aksa'ya Yahudilerin girişine kapattı.

İsrail basınında yer alan habere göre İsrail, Mescid-i Aksa'nın avlularını cuma gününden Ramazan ayı sonuna kadar Yahudilerin girişine kapatma kararı aldı. Kısa bir süre önce Başkan Erdoğan ve İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Mescid-i Aksa'daki provokasyonları görüşmüştü.

Başkan Erdoğan'ın, Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınını durduran diplomasi Kılıçdaroğlu'nda hazımsızlık yaptı!

İsrail Hayom gazetesi, 'İsrail, Mescid-i Aksa'yı önümüzdeki Cuma gününden Ramazan sonuna kadar Yahudilerin girişine kapatma kararı aldı' iddiasında bulundu.

ERDOĞAN'IN HERZOG İLE GÖRÜŞMESİNDEN KISA BİR SÜRE SONRA...
Öte yandan saatler önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Yitzhak Herzog ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Erdoğan, görüşmede Herzog'a, 'Herkesin bu mübarek mekanın ve günlerin maneviyatı ve kutsiyetini korumak için azami gayret göstermesi çağrımı yineliyorum' demişti.

Başkan Erdoğan'ın, Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınını durduran diplomasi Kılıçdaroğlu'nda hazımsızlık yaptı!

KILIÇDAROĞLU HALA ALGI PEŞİNDE!
Dünya Mescid-i Aksa'da yaşananları izlemekle yetinirken Başkan Erdoğan yürüttüğü diplomasi ile Müslümanların beklediği gelişmeyi sağladı. 

Erdoğan'ın diplomasi başarısı tüm siyaseti algı ve karalamadan ibaret olarak CHP lideri Kılıçdaroğlu'nda hazımsızlık yarattı. Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan Başkan Erdoğan'ı hedef alan paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyerek başarıyı gölgeleme peşine düştü. CHP lideri, tepki çeken paylaşımında ''İsrail'le ilişkilerimiz başkadır, Kudüs davamız başkadır' demişsin Erdoğan. Bilmez miyiz! Sende hep başka başka. Kaşıkçı cinayeti başka. Rahip Brunson başka. Mavi Marmara şehitleri başka. Dünden beri sığınmacılar da bir başka. Ahlak anlayışı bambaşka.' ifadelerini kullandı.
CHP'nin 23 Nisan temsili! Çocuklara dolar sorusu sordurdular!
Başkan Erdoğan TBMM'de çocuklarla bir araya geldi! Gülümseten 'sigara' diyaloğu...
Başkan Erdoğan'ın, Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınını durduran diplomasi Kılıçdaroğlu'nda hazımsızlık yaptı!
Ece'nin katili karnıyarık ve köfte mi? Ece Melisa'nın son sözleri ortaya çıktı.
Ölümlü İETT kazasında şok iddia: İBB delilleri yok etti!
Rumeli Hisarı'ndaki Boğazkesen Fetih Mescidi'nden rahatsız olan tiyatroculardan İmamoğlu'na çağrı: Mekanımızı geri istiyoruz
Yargıtay Kılıçdaroğlu'nun 'Man adası' iftirası ile ilgili cezasını onadı! İşte ödeyeceği tazminat....
Bayrak direği ipi yapmakla övünen Türkiye'den uzay yarışı yapan Türkiye'ye... İşte Türkiye'nin 20 yılda yaptığı atılımlar...
Emekli bayram ikramiyesi artacak mı? Sığınmacılar gidecek mi? Başkan Erdoğan iki konuya da son noktayı koydu!
Bursa'daki bombalı saldırı sonrası İçişleri Bakanı Soylu ve Adalet Bakanı Bozdağ'dan flaş açıklamalar
POLİTİKA Balıkesir Milletvekili İsmail Ok AK Parti'ye katıldı
Başkan Erdoğan yeni uygulamayı açıkladı: Dövizini getiren kazanacak!
Başkan Erdoğan'dan 6'lı muhalefete gönderme: Bırakın 2023 seçimlerini 2023'ü bile göremeyecekler
Ukrayna ile Google arasında kriz çıkaran kareler! Bu görüntüler ortalığı karıştırdı
Pençe-Kilit Harekatı'nda yeni görüntüler! Komandolar inlerini basıyor... Hulusi Akar'dan yeni açıklama...
PKK elebaşı Duran Kalkan: Operasyonlar devam ederse savaşı Türkiye şehirlerine taşıyacağız
Vatandaşlar İBB'nin İstanbulkart paylaşımına isyan etti: İnsanları alay konusu edemezsiniz
Zelenskiy’in balistik korumalı kaskı ve yeleği Yozgat’tan: 20 adet istediler gönderdik televizyondan izleyince mutlu olduk!
YSK üyelerine hakaretten yargılanıyordu: Savcılıktan Ekrem İmamoğlu'na hapis istemi
Bursa'da patlama! Terör saldırısını kim gerçekleştirdi? O örgütün izleri
Baykar yeni görüntüleri paylaştı! Bayraktar DİHA test uçuşunda...

Baykar yeni görüntüleri paylaştı! Bayraktar DİHA test uçuşunda...

Kırmızı et fiyatları ile ilgili flaş iddia! 'Mal varlıkları araştırılsın, birlikte çalışıyor olabilirler...'

Kırmızı et fiyatları ile ilgili flaş iddia! 'Mal varlıkları araştırılsın, birlikte çalışıyor olabilirler...'

Konutta yeni vurgun yöntemi! Akılalmaz taktik...

Konutta yeni vurgun yöntemi! Akılalmaz taktik...

İsrail 'yapay et' araştırmaları için milyonlarca dolar fon ayırdı! 'Bunlar komplo teorisi' diyenler nerede?

İsrail 'yapay et' araştırmaları için milyonlarca dolar fon ayırdı! 'Bunlar komplo teorisi' diyenler nerede?

Netflix abone sayısında sert düşüş!

Netflix abone sayısında sert düşüş!

İkinci el araç satacaklar dikkat: Dolandırıcıların dekont tuzağına düşmeyin

İkinci el araç satacaklar dikkat: Dolandırıcıların dekont tuzağına düşmeyin