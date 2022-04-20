Başkan Erdoğan'ın, Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınını durduran diplomasi Kılıçdaroğlu'nda hazımsızlık yaptı!

Başkan Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile yaptığı görüşmede, ramazan ayının başlangıcından itibaren Batı Şeria ve Mescid-i Aksa dahil meydana gelen olaylarda 400'ü aşkın Filistinlinin yaralanması ve aralarında çocukların bulunduğu 18 kişinin hayatını kaybetmesinin kendilerini üzdüğünü belirtmişti. Erdoğan'ın kritik teması sonrası İsrail tarafından yapılan açıklamada Cuma gününden itibaren Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınına izin verilmeyeceği belirtildi. Erdoğan'ın başarılı Mescid-i Aksa diplomasisini hazmedemeyen CHP lideri Kılıçdaroğlu yine sosyal medyadan algı peşine düştü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüşmesi sonrası İsrail'den önemli bir adım geldi. İsrail, Mescid-i Aksa'ya Yahudilerin girişine kapattı.İsrail basınında yer alan habere göre İsrail, Mescid-i Aksa'nın avlularını cuma gününden Ramazan ayı sonuna kadar Yahudilerin girişine kapatma kararı aldı. Kısa bir süre önce Başkan Erdoğan ve İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Mescid-i Aksa'daki provokasyonları görüşmüştü.İsrail Hayom gazetesi, 'İsrail, Mescid-i Aksa'yı önümüzdeki Cuma gününden Ramazan sonuna kadar Yahudilerin girişine kapatma kararı aldı' iddiasında bulundu.ERDOĞAN'IN HERZOG İLE GÖRÜŞMESİNDEN KISA BİR SÜRE SONRA...Öte yandan saatler önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Yitzhak Herzog ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.Erdoğan, görüşmede Herzog'a, 'Herkesin bu mübarek mekanın ve günlerin maneviyatı ve kutsiyetini korumak için azami gayret göstermesi çağrımı yineliyorum' demişti.KILIÇDAROĞLU HALA ALGI PEŞİNDE!Dünya Mescid-i Aksa'da yaşananları izlemekle yetinirken Başkan Erdoğan yürüttüğü diplomasi ile Müslümanların beklediği gelişmeyi sağladı.Erdoğan'ın diplomasi başarısı tüm siyaseti algı ve karalamadan ibaret olarak CHP lideri Kılıçdaroğlu'nda hazımsızlık yarattı. Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan Başkan Erdoğan'ı hedef alan paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyerek başarıyı gölgeleme peşine düştü. CHP lideri, tepki çeken paylaşımında ''İsrail'le ilişkilerimiz başkadır, Kudüs davamız başkadır' demişsin Erdoğan. Bilmez miyiz! Sende hep başka başka. Kaşıkçı cinayeti başka. Rahip Brunson başka. Mavi Marmara şehitleri başka. Dünden beri sığınmacılar da bir başka. Ahlak anlayışı bambaşka.' ifadelerini kullandı.