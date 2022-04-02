Ukrayna: Kiev bölgesi tamamen Rus ordusundan temizlendi

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları aralıksız devam ederken, Ukrayna Savunma Bakanlığından yeni bir açıklama geldi.Bakan Yardımcısı Anna Malyar, Kiev bölgesinin tamamen Rus ordusundan temizlendiğini belirterek, “Irpin, Bucha, Gostomel ve tüm Kiev bölgesi Rus ordusundan temizlendi' ifadelerini kullandı.'EN ÖNEMLİ GÖREV ALTYAPIYI ONARMAK'Irpin Belediye Başkanı Aleksandır Markuşin'de bölgenin düşman askerlerinden arındırıldığını duyurarak, “Kiev bölgesinin tamamen Rus işgalcilerden temizlendiğini haber vermekten mutluyum. Şimdi en önemli görevimiz altyapı çalışmalarını, elektrik noktalarını, suyu, kanalizasyonu ve gazı onarmak. Personeller çalışmalarına başladı ve Pazartesi gününden itibaren onarım çalışmaları başlayacak” dedi.