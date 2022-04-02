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Çanakkale'deki vahşeti unutan CHP'lilerden skandal eylem!

Çanakkale’de belediyeye ait hayvan barınağında açlıktan birbirini yiyen köpeklerin görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Soruşturma kapsamında CHPli Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet İrfan Mutluay ve Veteriner hekimi Mustafa Cesur görevlerinden uzaklaştırıldı. Vahşet görüntülerini izleyen birçok hayvansever belediyeye tepki gösterdi. Öte yandan dün gece geç saatlerde Valilik önünde toplanan bir grup CHP’li, açlıktan birbirini yiyen köpeklerin görüntülerini unutup Belediye Başkan Yardımcısı Mutluay ve Cesur’a destek oldular.

Çanakkale'deki vahşeti unutan CHP'lilerden skandal eylem!
Ekleme: 2.04.2022 - 14:47 Güncelleme: 2.04.2022 - 14:48 / Editör: Ozge Selin
Çanakkale'deki vahşeti unutan CHP'lilerden skandal eylem!
Hayvanseverleri ayağa kaldıran korkunç olay önceki gün Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde Pitbull cinsi köpeklerin birbirini yiyerek parçaladıkları anların, hayvan sever Mehmet Keskin tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenip, sosyal medyada paylaşılmasıyla ortaya çıkmıştı.

Sosyal medyada paylaşılan ve hayvanseverleri ayağa kaldıran korkunç olayda yasaklı ırk olan Pitbull cinsi köpeğin; açlıktan parçaladığı köpeği yediği görülürken, görüntüleri kayda alan hayvansever Mehmet Keskin "Bu köpekler, burada aç ve susuzluktan da birbirlerini yiyorlar. Sözde hayvan barınağı, üç tane kulübe koymuşlar. Burası barınak olabilir mi,
burası hapishane. Bu hayvanların suçu ne?" diyerek tepki göstermişti.

İKİNCİ VAHŞET

Yaşanan vahşetin görüntüleri hafızalardan silinmemişken barınakta ikinci bir skandal patlak vermişti. İddiaya göre CHP'li Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın İYİ Partili Belediye Meclis üyeleriyle birlikte hayvan barınağına yaptığı gezi sırasında barınakta ikinci bir vahşet yaşandı. Veteriner İşleri Müdürlüğü, yaşanan olayların ardından 5 yasaklı ırkın Lapseki Hayvan Barınağı'na sevk edilmesine karar verdi. Sevk sırasında hayvanlar için hiçbir önemin alınmaması adeta vahşete davetiye çıkardı. Araçlara uyuşturulmadan bindirilen hayvanların yol boyunca yeniden birbirlerini saldırarak yedikleri ortaya çıktı.

HAYVAN SEVERLER PAYLAŞTI

Tahliye sırasında yaşandığı iddia edilen olay, Çanakkale Morpati Derneği tarafından paylaşılınca hayvan severler yeniden ayaklandı. Görüntülerin altına kısa sürede yüzlerce yorum yağdı. Bazı hayvanseverler, "3 ağaç kesildiğinde meydanlara çıkanlar, şimdi vahşeti savunur oldular. Olayın sorumlularını unutturmak için işi siyasete döküyorlar" diyerek duruma
tepki gösterdiler.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDILAR

Gelişmelerin ardından, İçişleri Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Mülkiye Başmüfettişleri barınakta inceleme yaparak 7 kişinin ifadesine başvurdu. Yapılan inceleme sonrasında soruşturmanın selameti açısından Hayvan Bakım Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet İrfan Mutluay ve Veteriner Müdür Vekili Mustafa Cesur 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 138. Maddesi uyarınca 01.04.2022 tarihinden itibaren görevlerinden uzaklaştırıldı.
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