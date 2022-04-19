Sultan'ı öldüren çetenin lideri bakın kim çıktı! İnanılmaz detaylar

Adana'da Sultan Çakar’ı (21) öldürttüğü öne sürülen, 'Çakarlar' çetesi olarak adlandıran organize suç örgütünün; genç kızın operasyonda tutuklanan, ‘Hanımağa’ lakaplı babaannesi Sultan Çakar (73) tarafından yönetildiği ortaya çıktı. Çakar’ın talimatıyla örgüt üyelerinin, mahalleye giren yabancı gördükleri araçları kurşunladıkları, esnafı haraca bağladıkları ve ödeme yapmayanları da tehdit edip, dövdükleri öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Organize Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesinde Narlıca ve Denizli mahallelerinde 'nitelikli yağma', 'uyuşturucu madde ticareti', 'kasten yaralama' ve 'öldürme' suçlarını işlediği belirlenen ve kendilerini 'Çakarlar' çetesi olarak adlandıran organize suç örgütünü 1 yıllık teknik ve fiziki takiple deşifre etti. Örgüte yönelik 11 Nisan sabahı havadan polis helikopteri destekli karadan özel harekat polislerinin katıldığı operasyonda, haklarında gözaltı kararı olan 30 şüpheliden 27’si yakalandı. Evlerde yapılan aramalarda ruhsatsız 8 tabanca ile uzun namlulu tüfek ele geçirildi.