  • USD: 14,63 - 14,65
  • EURO: 15,79 - 15,82
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni açıklama: Hastane yükü 4'te 1'e indi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Omivron varyantı ile birlikte hastanelerdeki yükün azaldığını ifade etti.

Ekleme: 18.04.2022 - 13:42 Güncelleme: 18.04.2022 - 13:46 / Editör: Ozge Selin
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni açıklama: Hastane yükü 4'te 1'e indi!Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'Dünya gündemini 2 yıldır esir alan koronavirüs salgını halen gündemimizde olsa da artık zihnimizden çıkarma zamanı gelmiştir. Bundan sonra kişisel koruyucu tedbirler ve aşıyla korunup günlük hayatımızı sürdürmek istiyoruz.' dedi.

Bursa Valiliğini ziyaretinin ardından gazetecilere açıklama yapan Koca, Bursa'nın sağlık yatırımları hakkında bilgi verdi.

Koca, Bursa'nın ülkenin en hızlı büyüyen illerinden olduğunu belirterek, kentin aynı zamanda Güney Marmara Bölgesi'nin sağlık hizmeti sunum merkezi olarak konumlandığını dile getirdi.

Yaklaşık 3 yıl önce hizmete giren 1355 yataklı Bursa Şehir Hastanesinin kapasite artışı ve kalitesinin sağlık hizmetlerine büyük katkı yaptığını anlatan Koca, şunları kaydetti:

'Pandemi döneminde önemli derecede yükümüzü aldı. Bursa'da halihazırda Şehir Hastanesiyle birlikte 1520 yataklı Yüksek İhtisas, 900 yataklı Uludağ Üniversitesi Hastanesi ve devlet hastanelerimizle ileri seviye sağlık hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Şu an yapımı devam eden ikisi hastane olmak üzere toplam 18 inşaatımız mevcut. Bunların arasında aile sağlığı merkezlerimiz, 112 acil istasyonlarımız da var. Çekirge Devlet Hastanesini ve Harmancık İlçe Entegre Hastanesini 2023 yılında hizmete açacağız. Ayrıca 4'ü hastane binası olmak üzere toplam 42 sağlık yatırımımız proje aşamasında. Bu önemli projeler arasında 100 yataklı spastik çocuklar hastanesi, 600 yataklı merkez devlet hastanesi ve 150 ünitelik ağız ve diş sağlığı hastanesi de bulunuyor.'

Koca, vatandaşların nitelikli sağlık hizmetlerine erişebilmesinin bu hastanelere can veren fedakar sağlık personeliyle mümkün olduğunu vurgulayarak, 'Bursa'da sağlık ordumuz bu yıl itibarıyla 6 bin 433'ü hekim ve diş hekimi olmak üzere toplamda 28 bin 15 kişiye ulaştı. Bu sayı 2002 yılında 2 bin 562'si hekim ve diş hekimi olmak üzere toplam 6 bin 781'di. Yani nitelikli insan kaynağımızı 20 yılda 4 kattan fazla artırdık. Acil sağlık hizmetlerinde benzer bir gelişmeyi görebilirsiniz. 2002'de 14 olan 112 acil istasyon sayımızı geçen ay itibarıyla 92'ye, 20 olan ambulans sayımızı ise 7 kat artışla 145'e yükselttik.' ifadesini kullandı.

- 'Kovid servisleri peyderpey kapanmaktadır'

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına da değinen Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Dünya gündemini 2 yıldır esir alan koronavirüs salgını halen gündemimizde olsa da artık zihnimizden çıkarma zamanı gelmiştir. Bundan sonra kişisel koruyucu tedbirler ve aşıyla korunup günlük hayatımızı sürdürmek istiyoruz. Daha güvendeyiz çünkü artık aşımız var, ilacımız da var. Vaka sayısı dün itibarıyla 3 bin 200'e kadar düştü. Hastanelerimizde, yoğun bakımlarda gittikçe hastalarımız azalmakta, Kovid servisleri peyderpey kapanmaktadır. Bu hafta çarşamba günü toplanacak Bilim Kurulu'nda salgında gelinen noktayı ve mevcut tedbirleri ele alacağız. Kanaatimce bu toplantı Bilim Kurulu'nun en önemli toplantılarından biri olacaktır.'
Pençe-Kilit Operasyonu HDP'yi rahatsız etti
Eylem hazırlığındaki 2 DEAŞ üyesi MİT'in Suriye'deki operasyonuyla yakalandı
Pençe Kilit Operasyonu'nda 19 terörist öldürüldü!
Türkiye'den İsveç'teki Kur'an yakma skandalına tepki
Temmuz 2022 Emekli Maaşları Ne Kadar? Emekli ve Memur Maaşları Ne Kadar Olacak?
Bu video ortalığı ayağa kaldırır! 'Zelenskiy sarhoş mu?' iddiaları sosyal medyayı salladı
Rusya nükleer silah kullanır mı? 'Tek bir sebebi olur' diyen eski bakan ülkenin 'kalbine' dikkat çekti
Irak'ın kuzeyindeki PKK hedefleri obüslerle vuruldu!
Harekattan yeni görüntüler! Teröristlerin inlerine böyle girildi: Komandolar helikopterlerle bölgeye indirildi
AK Parti'den 'Pençe-Kilit' mesajı: Mehmetçik dünyanın en meşru mücadelesini veriyor
Haramidere'de metrobüs arızası! Uzun kuyruklar oluştu...
6'lı masada 'Gültekin Uysal' krizi! Açıklamaları olay oldu, Kılıçdaroğlu'ndan gece yarısı Davutoğlu'na telefon
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde skandal! Kapalı kapılar ardında 'Takı sevdası'
Savunma Sanayii vites yükseltti: İşte yeni hedef! TÜBİTAK iş birliği ile başladı
Hollanda'nın ölüme terk ettiği Funda Gök Türkiye'ye getirildi
'Arapça broşür' yalanı: Muhalif gazeteci kendi paylaşımıyla rezil oldu
ABD'de Türk vatandaşına ırkçı saldırı! 'Nefret ediyorum' diyerek göğsünden bıçakladı
Kuzey Irak'ta Pençe-Kilit Harekatı: Planlanan hedeflerin tamamı ele geçirildi
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftaya rekorla başladı! Tüm zamanların en yüksek seviyesi
TSK Kuzey Irak'ta PKK'nın canına okudu: 'Pençe-Kilit Operasyonu'nun ardından Hatay'da orman yangını çıktı
Küçük Veronica’nın mucize kurtuluşu

Küçük Veronica’nın mucize kurtuluşu

Bir okul tam 100 kanser vakası! 20 senelik gizemdeki 'öldüren bitki' iddiası ABD'yi karıştırdı

Bir okul tam 100 kanser vakası! 20 senelik gizemdeki 'öldüren bitki' iddiası ABD'yi karıştırdı

Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren mobbing kararı! İspat çok kolay!

Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren mobbing kararı! İspat çok kolay!

Söyledikleri tek tek çıkmıştı! Balkanların Nostradamus'u Baba Vanga'nın 2022 kehaneti! Açlık, sefalet, kuraklık...

Söyledikleri tek tek çıkmıştı! Balkanların Nostradamus'u Baba Vanga'nın 2022 kehaneti! Açlık, sefalet, kuraklık...

Oyunculuk hayaline 700 bin lira kaptırdı! ‘Film’ gibi dolandırıcılık: 240 bin daha ver ‘Abdülmecit Han’da başrolsün

Oyunculuk hayaline 700 bin lira kaptırdı! ‘Film’ gibi dolandırıcılık: 240 bin daha ver ‘Abdülmecit Han’da başrolsün

Çanakkale'de görüldü! Marmara risk altında! Görür görmez uzaklaşın...

Çanakkale'de görüldü! Marmara risk altında! Görür görmez uzaklaşın...