MSB operasyonla ilgili detayları paylaştı: Tam isabet vuruldu!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik karadan ve havadan Pençe Kilit Operasyonu'nun başlatıldığını açıkladı.Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, hedeflerin vurulma anları, 'Bordo Berelilerimiz ve Komandolarımız Metina, Zap ve Avaşin-Basyan'da!'' ifadeleriyle paylaşıldı.Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın Kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Kilit operasyonu hakkında yazılı bir açıklama yaptı.Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından icra edilen başarılı operasyonlar neticesinde ağır kayıplar veren PKK/KCK terör örgütünün; Irak'ın kuzeyinde bazı bölgelerde varlığını hâlen sürdürmeye, yeniden barınma alanları ve mevziler oluşturmaya devam ettiği ve geniş çaplı bir saldırı hazırlığı içinde olduğu tespit edildiği belirtilen açıklamada, 'PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle alınarak Irak'ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın kuzeyinde (sözde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde) bulunan terörist hedeflere karşı 'Pençe-Kilit' operasyonu başlatılmıştır' denildi.Operasyon öncesinde PKK/KCK örgütüne ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ile sözde karargâhlardan oluşan hedefler hava harekâtı ile ateş altına alındığı belirtildi.Hava hücum harekâtı öncesinde bölgede konuşlu Fırtına, ÇNRA ve diğer topçu unsurları tarafından da belirlenen hedefler yoğun şekilde ateş altına alınarak tam isabetle vurulduğu vurgulandı.Hava kuvvetleri ateş destek vasıtaları ATAK helikopterleri, İHA ve SİHA'larla desteklenen Komandolar ve Özel Kuvvet unsurları karadan sızarak ve hava hücum harekâtı ile bölgeye intikal ettirildiği açıklandı.Dost ve müttefiklerle koordine edilerek icra edilen harekâtta, azami oranda yerli ve millî mühimmat kullanılarak terör örgütünün bölgedeki varlığına ağır bir darbe indirildiği vurgulandı.Harekât sırasında; sivillerin, tarihî ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alındığı belirtilen açıklamada, 'Irak'ın toprak bütünlüğüne saygılı olarak gerçekleştirilen bu operasyonda sadece teröristler hedef alınmaktadır. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hâle alınıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edilecektir' denildi.Roketsan üretimi Cirit füzeleri, 70mm roketler ve 20mm top mermileri ile yüklü Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait T129 ATAK Taarruz Helikopterleri, PENÇE-KİLİT Operasyonunda aktif rol oynuyor.