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Milli Savunma Bakanlığı'ndan Pençe Kilit Operasyonu paylaşımı: Teröristlerin inleri başlarına yıkılıyor

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu başarıyla devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB), sosyal medya hesabından harekata ilişkin yapılan yeni paylaşımda, "İşte bunlar bizim Al Bayraklılar... Kahraman Mehmetçik, Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor!" ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Pençe Kilit Operasyonu paylaşımı: Teröristlerin inleri başlarına yıkılıyor
Ekleme: 18.04.2022 - 19:27 Güncelleme: 18.04.2022 - 19:44 / Editör: Ozge Selin
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Pençe Kilit Operasyonu paylaşımı: Teröristlerin inleri başlarına yıkılıyor
Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik 'Pençe Kilit Operasyonu'nu başlattı. Operasyon kapsamında terör örgütü PKK'ya ait mühimmat depoları ile sözde karargahlardan oluşan hedeflerin başarıyla vuruldu.

'HEDEFLER TAM İSABETLE VURULDU'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, harekata ilişkin yaptığı açıklamada, 'ATAK helikopterleri, İHA, SİHA'larla desteklenen komandolar ve bordo bereliler karadan sızarak, bölgeye intikal etti. Topçu unsurlarımız hedefleri tam isabetle vurdu.' dedi.

'BİRİNCİ SAFHADA BELİRLENEN HEDEFLER ELE GEÇİRİLDİ'

Bakan Akar, 'Şu ana kadar operasyonumuz planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor. Birinci safhada belirlenen hedefler ele geçirildi.' dedi.

MSB'DEN YENİ PAYLAŞIM

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe Kilit Operasyonu'na ilişkin hazırlanan video klibi paylaştı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 'İşte bunlar bizim al bayraklılar. Kahraman Mehmetçik, Pençe Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor.' ifadesi kullanıldı.

Videoda, 'İşte Bunlar Bizim Al Bayraklılar' marşı da yer aldı.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan Pençe Kilit Operasyonu paylaşımı: Teröristlerin inleri başlarına yıkılıyor
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