Meteoroloji'den 44 kent için alarm! Kar yağışı Trakya'ya geldi... İstanbullular dikkat!

Yurdun önemli bir kısmında soğuk hava, kimi yerlerde kar yağışı kimi yerlerde sağanak yağmur ile birlikte etkisini gösteriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporu 44 il için uyarıda bulundu.YURT GENELİNDE SON DURUM!Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu,Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı,Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Nevşehir, Niğde, Kayseri, Sivas, Samsun, Artvin, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Rize'nin iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BUGÜN VE YARIN KRİTİK!Yağışların; bugün (Pazartesi) Marmara'nın batısı ile İzmir, yarın (Salı) sabah saatlerinde, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç ve batı kesimlerde yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.44 KENTE UYARI: SARI VE TURUNCU ALARMMeteoroloji, İstanbul ve İzmir'in de aralarında olduğu 44 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı verdi.Turuncu kodlu uyarı: Konya, Karaman, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak, Siirt, Bitlis.TURUNCU KODLU UYARI NEDİR?Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.Sarı kodlu uyarı: Adıyaman, Amasya, Ankara, Artvin, Balıkesir, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Edirne, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kırşehir, Manisa, Kahramanmaraş, Muş, Ordu, Rize, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Van, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Kilis, OsmaniyeSARI KODLU UYARI NEDİR?Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.TRAKYA'DA KAR ETKİSİ!Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Trakya'nın yüksek kesimlerinde dün gece başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Yeni sistemin etkisinde hava sıcaklıkları birden 15 dereceden fazla düşen Trakya'da dün etkili olan sağanak gece saatlerinde yer yer kar yağışına döndü.Bölge geneli il merkezlerinde sağanak, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oluyor. Edirne'de Koru Dağı, Tekirdağ'da Ganos Dağı, Kırklareli'nde de Dereköy Sınır Kapısı civarında aralıklarla kar yağışı etkisini gösteriyor.KIRKLARELİ'NDE KAR ZAMAN ZAMAN TİPİ ŞEKLİNDE YAĞIYORKırklareli'nin yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oluyor. Kofçaz, Demirköy ve Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında dün akşam başlayan kar yağışı sabah saatlerinde etkisini artırdı.Dereköy Sınır Kapısı'nda zaman zaman etkili olan tipi ve sis nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Bölgede çiçek açan ağaçların üzerlerinde kar birikintileri oluştu. Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü bölgede, Karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.Vatandaşlardan Necdet Akay, kar kalınlığının yer yer 10 santimetreye ulaştığını söyledi. Geçmiş yıllarda da nisan ayında bölgede kar yağışı gördüklerini anlatan Akay, bereket yağdığını ifade etti.EDİRNE VE TEKİRDAĞEdirne kent merkezinde sağanak etkili oluyor. Hava sıcaklığının 5 derece ölçüldüğü kentte gök gürültülü sağanakların çarşambaya dek sürmesi bekleniyor. Koru Dağı ve Balkanlar'a yakın merkezlerde ise aralıklarla kar yağışı görülüyor.Tekirdağ'da il merkezi ve ilçelerde sağanak etkili oluyor. Kentte dün akşam saatlerinde başlayan ve zaman zaman etkisini artıran yağmur nedeniyle bazı yollarda su birikintisi oluştu. Hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü kentte yağışın yarın akşama kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor. İlçelerde de sağanak aralıklarla etkili olmaya devam ediyor.Kentin Ganos Dağı gibi yüksek kesimlerinde ise aralıklarla kar etkili oluyor.