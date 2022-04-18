Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde skandal! Kapalı kapılar ardında 'Takı sevdası'

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Denetim Komisyonu 2021 Yılı Raporu'nda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ihaleleri kapalı kapılar ardında yaptığı tespit edildi.Raporda; Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Özel Kalem Müdürlüğü'nün mal ve hizmet alımının tamamını 22/D doğrudan temin usulü ile gerçekleştirmiş olduğu, toplam mal ve hizmet alımının net bütçe ödeneği içerisindeki gerçekleşen harcama tutarının yüzde 79,56 olduğu bildirildi.10 TANE HİTİT HEYKELİNE 58 BİN 600 TL ÖDENMİŞRaporda; Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Özel Kalem Müdürlüğü'nün 925 ayar telkâri gümüşünden olan ve tanesi 5 bin 860 TL olan Hitit heykeli alındığına dikkat çekiliyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 10 tane Hitit heykeline 58 bin 600 TL ödediğine dikkat çekiliyor.Raporda; Özel Kalem Müdürlüğü tarafından doğrudan temin yöntemi ile yapılan mal ve hizmet alımlarının hiçbirisinin Kamu İhale Kurumu'na bildirilmediği, bu hususun da Kamu İhale Kurumu Genel Tebliği'ne aykırı olduğu tespit edildiğine dikkat çekildi.Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Denetim Komisyonu 2021 Yılı Raporu'nda Metin Akdemir, Nihat Yalçın, Gökhan Arslan, Rüştü Biçer imzası yer alıyor. Denetim Komisyonu Başkanlığı'nı Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Keçiören Meclis Üyesi Metin Akdemir yapıyor.Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde okunan raporda; Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Özel Kalem Müdürlüğü'nün takı ihalesinin hep aynı kişiye verildiğine dikkat çekiliyor. Raporda; şöyle deniliyor: '(Takı İhalesi) 4 kalemde toplam 316 bin 800 TL tutarında hediyelik eşya alındığı, bu hediyelik eşyaların tamamının gümüşten mamul, çoğunluğunun bayan takı malzemesi olduğu ve 4 ihalenin tamamının da Peri Takı Tunahan Temiz isimli kişinin kazandığı, her ihalede aynı kişilerden teklif alınmış gibi gösterilmesine rağmen, tekliflerin de her seferinde aynı kişiler tarafından verildiği, ihalelerin aynı kişiye verildiği tespit edilmiştir…''Alınan hediyelik eşyaların tamamı, hediyelik eşya alt kodunda muhasebeleştirilmiştir. Söz konusu hediyelik eşya ile ilgili olarak; hediyelerin kime verildiği tespit edilememiş; bu konuda teslim ve tesellüm fişleri sunulamamıştır. Sadece eşyaların resimlerinin altına '265 adet-35 adet teslim edildi (Mansur Başkan), 15 adet telkari bilezik teslim edildi (Yüksel Çelik'e verildi)' ibareleri yer almaktadır.''Hediyelik ve özellikle gümüşten mamul bayan takılarının belediye bütçesinden alınması ve kime ve ne için verildiğinin gösterilememesi, bunların kişisel amaçla mı yoksa belediyenin temsil ve ağırlaması amacıyla mı yapıldığı hususunda önemli tereddütler oluşturmuştur.''İhalenin hep aynı kişiye verilmesi, tekliflerin de prosedürü tamamlamak için alındığı izlenimini kuvvetlendirmiş ve ihalede açıklık ve rekabetin sağlanmadığı sonucunu ortaya koymuştur.''İHALEDE AÇIKLIK VE REKABET KURALININ İHLALİ''Farklı tarihlerde alınan söz konusu malların hep aynı kişiden ve fakat doğrudan temin yöntemiyle alındığı görülmektedir. Fatura içeriğindeki malları satan birçok firma mevcuttur. Herhangi bir fiyat araştırması yapılmaması, bütçe ödeneklerinin kullanılmasında en az ve en etkili maliyetle en iyi ürünün sağlanması politikasının izlenmemesi, hep aynı kişiden alımların yapılması, bütçe ödeneklerinin usulüne uygun kullanılmadığını göstermektedir…'YAVAŞ: 'İHALELER AÇIK İHALE USULÜ YAPILMALI..'Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ihalelerin açık ihale usulüyle yapılması gerektiğini belirterek, 'Zaten eğer bu ihale birine verilmek istenseydi, baştan açık ihale yapılmazdı değil mi?' ifadelerini kullanmıştı.'ŞEFFAFIM, HESABINI VERİYORUM. YEMEDİ YEDİRMEDİ, ÇALMADI ÇALDIRMADI DESİNLER BANA YETER'Mansur Yavaş, 9 Kasım 2021 tarihinde Büyükşehir Belediye Meclisinin kasım ayı toplantısında şunları söylemişti:'Şeffafım, hesabını veriyorum, millete soruyorum. Vatandaşı dinliyoruz, 'Ben yaptım oldu' diye bir kavramımız yok. Bunları vatandaş görüyor ve takdir ediyor. (…) Yemedi yedirmedi, çalmadı çaldırmadı, desin bana yeter. Çaldı demesin, çaldırdı demesin. Sokağa çıktığım zaman rahat rahat başım dik gezmek istiyorum. Bundan daha büyük gurur olur mu?'