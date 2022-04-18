18 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 18 Nisan koronavirüs tablosuna göre; 4 bin 542 yeni vaka tespit edilirken, 19 kişi hayatını kaybetti. Vaka ve vefat sayısı düne göre artarken test sayısındaki yükseliş de dikkat çekti.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 18 Nisan koronavirüs tablosuna göre; 4 bin 542 yeni vaka tespit edilirken, 19 kişi hayatını kaybetti. Vaka ve vefat sayısı düne göre artarken test sayısındaki yükseliş de dikkat çekti.
18 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU