Türkiye’den 320 bin düzensiz göçmen gönderildi!

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri, düzensiz konumda olduğundan şüphelendiği bir yabancıyla karşılaştığında ilk olarak kimlik kontrolü yaptığını ardından sırasıyla üst araması, parmak izi sorgusu, kamu güvenliği açısından değerlendirme ve Türkiye'de yasal kalışın olup olmadığı ilişkin incelemelerde bulunuyor. Güvenlik birimlerince muhafaza altına alınan yabancıların parmak izi kayıtları, fotoğrafları Göç İdaresi Başkanlığı ve güvenlik birimleri arasında kurulan ortak bir veri tabanında kaydediliyor. Tüm düzensiz göçmenlerin biyometrik verileri alınıyor. Yakalanan ve hakkında sınır dışı ve idari gözetim kararı alınan yabancılar ülkelerine geri gönderilinceye kadar Geri Gönderme Merkezlerinde barındırılıyor ve sınır dışı işlemleri yürütülüyor.Sınır dışı edilmek üzere gözetim altına alınan her yabancıyla ilgili bireysel ve vaka bazlı titizlikle çalışıldığının altını çizen Düzensiz Göçle Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdürü Ramazan Seçilmiş, "Seyahat belgesi bulunmayan yabancılarla kesin uyruk tespiti yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlükleri tarafından detaylı mülakat yapılıyor. Uyruk tespitinin ardından yabancıların elçilik yetkilileri ile görüşüyoruz. Elçilik yetkilileri kendi ülke vatandaşı olduğunu kabul etmeleri üzerine belge düzenliyoruz. Ya da ülke makamları ile kurulan mekanizmalar vasıtasıyla parmak izi paylamışı yapılarak kesin uyruk tespiti yapabiliyoruz. Belge düzenlenmesinin ardından düzensiz göçmenler sınır dışı ediyoruz" dedi.320 BİN YABANCI SINIR DIŞI EDİLDİDüzensiz göçmenleri ülkelerine göre sınır dışı edilme sürelerin uzayabildiğini aktaran Seçilmiş, şunları söyledi: Seyahat belgesi bulunmayan bir Afganistan vatandaşının belge temini ve sınır edilme süresi 3 hafta sürerken Pakistan uyruklu yabancılarda bu süre 1 ayı geçebiliyor. Afrika ülkelerinden gelen düzensiz göçmenlerin ise sınır dışı edilme süresi 3-4 aya kadar sürebiliyor. Bu kapsamda 2016 yılından bugüne kadar toplam 320 bin 172 yabancı sınır dışı edildi."2021 YILINDA 451 BİN DÜZENSİZ GÖÇMENİN GİRİŞİ ENGELLENDİTürkiye'ye düzensiz göçmenlerin girişini engellemek için alınan tedbirlere değinen Seçilmiş, "Fiziki tedbirler kapsamında İran sınır hattımızda göç, kaçakçılık ve terörist girişleri açısından en kritik olduğu kısımda güvenlik duvarı örüldü ve aydınlatma sistemi ile donatıldı. Bunlara ek olarak kamera ve algılayıcı sistemler inşa edilerek düzensiz göç hareketlerinin önüne geçildi. Elektro optik kuleler ve haberleşme kuleleri kuruldu. Bu kapsamda 2021 yılında doğu ve güneydoğu illerinde 451 bin 96 düzensiz göçmen Türkiye'ye girişi engellendi. Nisan 2022 itibariyle ülkemize girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı 127 bin 256 olarak kayıt altına alındığını" aktardı.55 BİN DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDISınırda alınan önlemlerin yanında ülke içerisinde alınan tedbirlere değinen Seçilmiş, şunları aktardı:Düzensiz göçle mücadelede etkinliğin sağlanabilmesi amacıyla alınan tedbirler sonucunda; 219 yılında 454 bin 662, 2020 yılında 122 bin 302, 2021 yılında 162 bin 996 düzensiz göçmen yakalandı. 2022 yılında bugüne kadar 55 bin 627 düzensiz göçmen yakalanırken "Göçme Kaçakçılığı" ve "İnsan Kaçakçılığı" suçu kapsamında 2 bin 254 kişi yakalandı. 81 ilde periyodik olarak düzensiz göçle mücadeleye yönelik Huzur Operasyonlarıyla ocak ayında 2 bin 28, şubat ayında bin 474, mart ayında bin 261 ve Nisan ayında bin 629 düzensiz göçmen yakalandı. Yeni hukuki düzenleme ile birlikte göçmen kaçakçılarının kullandığı araç vb. unsurlara el koyma düzenlemesi getirildi."AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ GERİDE KALDIEtkin geri gönderme mekanizması oluşturulması kapsamında alınan tedbirleri aktaran Seçilmiş, "2015 yılında bin 740 olan geri gönderme merkezi kapasitesi mevcut olan 25 ve açılacaklar ile birlikte bu sayı 20 bine yükseldi. Avrupa Birliği ülkelerinin tamamında bu sayı 16 bin düzeyinde olduğunu biliyoruz. Bu konuda ülkemiz, Avrupa ülkelerini geride bıraktı. Geri Gönderme Merkezlerinde 80 farklı uyruktan yaklaşık 12 bin yabancı gözetim altında tutuluyor. Bu yabancılardan 7 bin Afganistan, bin 500'ü Suriye, bin Pakistan ve 2 bin 500 diğer uyruklu kişilerden oluşuyor. 2022 yılında 113 farklı uyruktan 21 bin 87 düzensiz göçmen ülkemizden sınır dışı ettik. Sınır dışı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 74 artış sağladık. Sınır dışı edilenlerin 9 bin 654'ü Afganlılar, 4 bin 206'sı Pakistanlılar ve 7 bin 227'si ise diğer yabancılardan oluşuyor. Ülkemizden Afganistan ve Pakistan'a charter seferleri düzenlenerek yabancıların ülkelerine geri dönüşleri sağlanmaktadır. 2022 yılında Afganistan'a 26 charter (özel uçak) seferi toplam 9 bin 654 Afganistan vatandaşının ülkesine dönüşü sağlanırken, Pakistan'a 2 charter (özel uçak) seferi ile toplam 4 bin 206 Pakistan uyruklu yabancın ülkesine gönderildi. 2022 yılında düzenlenen charter uçuşları ile toplam 6 bin 251 düzensiz göçmen ülkesine gönderildi" dedi.PAKİSTANLILARA KARŞI ALGI OPERASYONUPakistan'dan gelen düzensiz göçmenlerin arttığı yönde algı başlatıldığının altınız çizen Seçilmiş, "2019 yılında 70 bin Pakistanlı yakaladı. 2020'de bu rakam 13 bine, 2021 yılında ise; 16 bin yakalama oldu. Bu yılda sadece 2 bin 339 Pakistanlı yakalandı. Afganistan'dan sonra Pakistan en çok yakalanan ikinci düzensiz göçmen iken, şu an da dördüncü sıraya geriledi. Bu da Pakistan ile yaptığımız sınır dışı sayıları ve başarısı etkili oldu. 2020 yılında 13 binin 8 binini sınır dışı ettik. 2021 yılında 16 binin 11 bini sınır dışı edildi. 2021 yılında yakalanan her 100 Pakistanlının yaklaşık yüzde 82'si sınır dışı edildi. Bu yıl ise; 2 bin 339 Pakistanlının 4 bin 206 altı oldu. Yakaladığımızdan daha fazlasını sınır dışı ettik" dedi.GÖRÜNTÜLER BİZİM SINIR BÖLGESİNDEN DEĞİLTürkiye sınırının kolaylıkla geçildiği algısını kamuoyunda yaymak için sıklıkla sosyal medyayı kullanan göçmen kaçakçıları düzensiz göçmenlerin Türkiye'ye girdiğini iddia eden ve Afganistan-İran ya da Afganistan-Pakistan sınırındaki görüntüleri dolaşıma soktuklarını dile getiren Seçilmiş, "Göçmen kaçakçıları ülkemizin düzensiz göçle mücadelesine gölge düşüren yöntemlere başvursalar da rakamlar gerçeği gözler önüne seriyor. Sınırlarımızda sağlanan en üst düzey güvenlik önlemleri ile birlikte etkili yakalamalar, Avrupa Birliği ülkeleri yakaladığı her 100 düzensiz göçmenden sadece 18'ini sınır dışı edebiliyor. Bu oran bizde yüzde 50 civarındadır. Göç İdaresi Başkanlığı ve Güvenlik güçleri personelince 7 gün 24 saat esasına göre düzensiz göçle mücadele aralıksız sürdürüyoruz. Ülkemizin sınır güvenliği en üst seviyede tutularak düzensiz göçmenlerin ülkemize girişi engelleniyoruz" dedi.