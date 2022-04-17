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Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu: Kiev'de silah fabrikası imha edildi! 400'e yakın yabancı asker...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 24 Şubat'ta Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesine özel askeri operasyon talimatı vermesiyle başlayan Rusya-Ukrayna savaşında flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan bir silah fabrikasının imha edildiğini duyurdu. Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov, Mariupol'de 400'e yakın yabancı askerin kuşatıldığı bilgisini de paylaştı. İşte dakika dakika Rusya-Ukrayna savaşından gelişmeler...

Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu: Kiev'de silah fabrikası imha edildi! 400'e yakın yabancı asker...
Ekleme: 17.04.2022 - 19:03 Güncelleme: 17.04.2022 - 19:04 / Editör: Ozge Selin
Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu: Kiev'de silah fabrikası imha edildi! 400'e yakın yabancı asker...
Yaklaşık 2 aydır devam eden Rusya-Ukrayna savaşında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

"SİLAH FABRİKASI İMHA EDİLDİ"

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov saldırılar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Ukrayna'nın Kiev bölgesindeki hedeflerin füzeler ile vurulmaya devam edildiğini belirten Sözcü Konaşenkov, "Gece boyunca havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli füzelerle Kiev bölgesindeki Brovary şehrinde bulunan bir silah fabrikası imha edildi.

Rusya Operasyonel Taktik Havacılık Birimleri, Ukrayna'nın 68 askeri tesisini imha etti. Vurulan hedefler arasında Krivaya Luka ve Krasnoarmeysk bölgelerindeki 2 adet S-300 hava savunma sistemi, Severodonetsk bölgesinde 1 adet OSA kısa menzilli amfibi uçaksavar füze sistemi, 6 roket, topçu silah ve yakıt deposu yer aldı. Hedefler arasında ayrıca Kremennaya, Krasny Lyman, Kolodezi, Torskoye, Yampolovka ve Novoselivka yerleşim alanlarındaki Ukrayna askeri teçhizat ve personelinin yoğunlaştığı 40 nokta bulunuyor.


134 UÇAK, 249 UÇAKSAVAR FÜZE SİSTEMİ İMHA EDİLDİ

Gece boyunca Rusya Havacılık Birimleri tarafından, Ukrayna ordusu konvoyunun ilerleyişi sırasında 50'ye yakın Ukrayna askeri, 7 piyade savaş aracı ve 14 zırhlı araç taşıyıcı araç imha edildi. Roket ve topçu birlikleri, 17 komuta noktası, 111 topçu mevziisi, 684 düşman müfrezesi, ve askeri alanlar da dahil 814 hedef vuruldu. Rus Hava Savunma Sistemleri bazı yerleşim noktalarında 10 Ukrayna insansız hava aracını düşürdü.

Özel askeri operasyonların başlangıcından bu yana 134 uçak, 470 insansız hava aracı, 249 uçaksavar füze sistemi, 2 bin 290 tank ve diğer zırhlı savaş araçlar, 254 çoklu fırlatma roket sistemi, 992 sahra topçusu ve havan toplarının yanı sıra 2 bin 166 özel askeri araç imha edildi" dedi.

"MARİUPOL'DE 400'E YAKIN YABANCI ASKER KUŞATILDI"

Sözcü Konaşenkov, Ukrayna'nın Mariupol kenti başta olmak üzere bazı noktalardaki askeri operasyonlar hakkında, "Mariupol'deki Azovstal metalürji fabrikası alanında yoğunlaşan Ukraynalı grupların teslim olmaları istendi. Bununla birlikte, Kiev milliyetçi rejimi, radyo frekansları üzerinden yapılan dinlemelere göre teslim olunmasını yasakladı, Azak Nazilerine, Ukrayna askeri personeli ve yabancı paralı askerler arasında silahını bırakmak isteyen herkesi olay yerinde vurmalarını emretti.

Teslim olan Ukraynalı askerlerle re göre, Ukrayna grubunun bir parçası olarak Azovstal fabrikası tesislerinde 400'e kadar yabancı paralı asker kuşatıldı. Çoğu Avrupa ve Kanada vatandaşları. Mariupol'daki militanlar arasındaki radyo konuşmalarının altı yabancı dilde yapıldığını daha önce bildirmiştik. Daha fazla direniş durumunda, hepsi yok edilecek" ifadelerini kullandı.

Konaşevkov ayrıca açıklamasında, "Özel bir askeri operasyonun başlamasından bu yana toplamda, Kiev milliyetçi rejimi 63 ülkeden Ukrayna'ya 6 bin 824 yabancı paralı asker kabul etti. En büyük grup bin 717 ile Polonya'dan geldi. ABD, Kanada ve Romanya'dan yaklaşık bin 500 paralı asker geldi.

İngiltere ve Gürcistan'dan 300'er asker geldi. Suriye'den 193 militan geldi. Paralı askerlerin büyük çoğunluğu artık Kiev, Harkov, Odessa, Nikolaev ve Mariupol şehirlerinde Ukrayna ordusuna dağıtılıyor. Saldırılar sonucunda, paralı asker sayısı giderek azalmakta ve bugün 4 bin 877 kişi olduğunu biliyoruz.

Rus Silahlı Kuvvetleri tarafından çatışmalarda bin 35 yabancı paralı asker öldürülürken, 912 paralı asker çatışmalara katılmayı reddetti ve ülkeden kaçtı. Yabancı paralı askerlerin Uluslararası İnsancıl Hukuk çerçevesinde "savaşçı" statüsüne sahip olmadığını hatırlatmak isteriz. Slavları öldürerek para kazanmak için Ukrayna'ya geldiler. Bu nedenle onları bekleyen en iyi şey cezai sorumluluk ve uzun hapis cezalarıdır" ifadelerini kullandı.



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