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Rusya açıkladı: Erdoğan istedi Mariupol'de camide mahsur kalan Türkler kurtarıldı

Rusya Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talebiyle Mariupol'deki camide mahsur kalan 150'den fazla Türk'ün kurtarıldığını açıkladı.

Rusya açıkladı: Erdoğan istedi Mariupol'de camide mahsur kalan Türkler kurtarıldı
Ekleme: 17.04.2022 - 16:00 Güncelleme: 17.04.2022 - 16:04 / Editör: Ozge Selin
Rusya açıkladı: Erdoğan istedi Mariupol'de camide mahsur kalan Türkler kurtarıldı
Rusya'nın kuşatması altında olan Mariupol şehrinde Rus güçlerinin Ukrayna'ya verdiği sürenin dolmasına az bir zaman kala Ukrayna lideri Zelenski, Mariupol'deki askerlerinin öldürülmesi durumunda barış olmayacağına dikkat çekmişti.



Rusya açıkladı: Erdoğan istedi Mariupol'de camide mahsur kalan Türkler kurtarıldı


Diğer yandan Mariupol'de bulunan Kanuni Sultan Süleyman camisine sığınan 150 Türk vatandaşıyla ilgili son dakika gelişme yaşandı.

Rusya açıkladı: Erdoğan istedi Mariupol'de camide mahsur kalan Türkler kurtarıldı

ERDOĞAN'IN TALEBİ ÜZERİNE KURTARILDI

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kanuni Sultan Süleyman Camisi'nde haftalardır mahsur kalan 150'den fazla Türk vatandaşının kurtarıldığı bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı açıklamasında, 'Rus özel kuvvetleri, Erdoğan'ın talebi üzerine Türk camisindeki esirleri kurtardı. Erdoğan'ın talebi üzerine düzenlenen kurtarma operasyonunda, yabancı paralı askerler de dahil olmak üzere 29 militan öldürüldü' ifadelerine yer verildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Operasyonun Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine 16 Nisan'da (dün) gerçekleştirildiğini açıkladı.
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