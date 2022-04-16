Yerli otomobil TOGG'a özel hazırlık! Başkan Erdoğan'ın talimatı sonrası 81 il için bugün başladı!

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG için en önemli adımlardan biri daha atıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 81 ilin tamamında 1500'den fazla yüksek hızlı şarj istasyonu kurulması talimatının ardından harekete geçen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı beklenen programı devreye aldı. İşte son dakika haberinin detayları!

TOGG, üretim bandından indiğinde, şarj altyapısının Türkiye genelinde elektrik araç kullanımını destekler seviyede olması için çalışmalar devam ediyor.



2030 yılına kadar TOGG başta olmak üzere 2 milyondan fazla elektrikli aracın yollarda olacağı öngörülüyor. Artan elektrikli araç kullanımına paralel olarak 250 binden fazla kamuya açık şarj noktasına ihtiyaç duyulacağı ifade ediliyor.





Bu kapsamda; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başkan Erdoğan'ın 81 il için verdiği talimat sonrası çalışmalarını hızlandırdı.



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 1500'den fazla elektrikli araç yüksek hızlı şarj istasyonunun kurulacağı 300 milyon lira bütçeli destek programını başvuruya açtıklarını bildirdi.



BAŞVURUYA BUGÜN AÇILDI



Bakan Varank, "Elektrikli araçlar için gerekli altyapıyı ülkemize kazandırmakta kararlıyız.Türkiye'nin 1.560 farklı noktasına yüksek hızlı şarj istasyonları kurulması için 300 milyon TL bütçeli hibe programını bugün başvuruya açtık. Yatırımcılarımıza hayırlı olsun!" dedi.



Son dakika haberi | Yerli otomobil TOGG’a özel hazırlık! Başkan Erdoğan’ın talimatı sonrası 81 il için bugün başladı!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank dün, bu dönemin en önemli gündem maddelerinden birinin elektrikli araçlar olduğunu vurgulayarak, Bilişim Vadisi'nde TOGG'a ev sahipliği yaptıklarını hatırlattı.





ELEKTRİKLİ ARAÇLAR İÇİN PROAKTİF YAKLAŞIM



Elektrikli araçlar konusunda işletmelere ve özel sektöre liderlik yapmaya çalıştıklarına işaret eden Varank, hükümet olarak yüksek hızlı şarj istasyonları konusunda proaktif bir yaklaşım ortaya koyduklarını kaydetti.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2 hafta önce yüksek hızlı şarj istasyonları destek programını kamuoyuna ilan ettiğini anımsatan Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Türkiye'de 1500'den fazla yüksek hızlı şarj istasyonunun kurulacağı 300 milyon lira bütçeli bir destek programını Sayın Cumhurbaşkanımız ilan etti. Biz buradan, tamamı hibe olmak üzere, özel sektöre diyoruz ki; 'Gelin bu yatırımları yapın, biz size öncülük ediyoruz. Burada Türkiye'ye gerekli altyapıyı kazandıralım."



"Otomotiv endüstrisinin elektrifikasyonunda beraber öncü olalım.' Destek programının başvurularını açıyoruz. Bundan sonrası artık özel sektörde."



"Kamunun gayretleriyle özel sektörün gayretleri birleştiğinde nasıl güzel sonuçlar elde edeceğimizi de biz bu şarj istasyonu programında hep birlikte görmüş olacağız. İşte bu manada aslında işletmelerimize büyük sorumluluklar düşüyor. Sizlerin dönüşüme ayak uydurarak pozisyonunuzu geliştirebilmeniz, bu ülkenin aslında geleceğinin teminatı konumundadır."



Bakan Varank, kamu tarafı olarak sektörün önünü açacak her türlü desteği vermeye devam edeceklerini belirterek, büyük ve güçlü Türkiye'nin yolunun teknolojiden, katma değerden, yenilikçi girişimcilerden geçtiğinin altını çizdi.



YERLİ OTOMOBİLİMİZ YOLLARDA



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının paylaştığı grafikte, yerli otomobilin Cumhuriyetin 100. yılına girerken, seri üretim bandından ineceği ve yollarda olacağı kaydedildi.



Grafikte şu bilgiler yer aldı:



Yerli otomobilimiz ile birlikte, ülkemizde elektrik araç satışları büyük bir hızla artacak. 2025 yılında, ülke nüfusuzumun yüzde 90'nının yaşadığı 600'den fazla ilçede elektrikli araç kullanılıyor olacak. Hızlı şarj istasyonlarının hazır hale getirilmesi bu gelişime katkı sağlayacak.