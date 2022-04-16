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İlham Aliyev'den ikiyüzlü Batı'ya çok sert 'Bayraktar TB2' tepkisi: Karabağ'da 'ölüm silahı' diyordunuz

Kardeş ülke Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını özgürleştirdiği "Dağlık Karabağ Savaşı"nda Bayraktar TB2 SİHA'ları hedef alan Batı, "Ukrayna-Rusya Savaşı"nda ağız değiştirerek Türk SİHA'larına övgüler yağdırmaya başladı. Batı'nın bu ikiyüzlü tutumuna tepki gösteren Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Vaktiyle meşhur “Bayraktar” insansız hava araçlarını kullanarak topraklarımızı işgalden kurtarırken, yabancı uzmanlar ve medya bunu 'ölüm silahı' olarak nitelendiriyordu. Şimdi ise Rusya-Ukrayna Savaşı'nda bunu 'melek' olarak adlandırıyorlar. Fark budur. Çifte standartlar budur. Bu bize karşı yapılan bir adaletsizliktir" ifadelerini kullandı.

İlham Aliyev'den ikiyüzlü Batı'ya çok sert 'Bayraktar TB2' tepkisi: Karabağ'da 'ölüm silahı' diyordunuz
Ekleme: 16.04.2022 - 17:18 Güncelleme: 16.04.2022 - 17:23 / Editör: Ozge Selin
İlham Aliyev'den ikiyüzlü Batı'ya çok sert 'Bayraktar TB2' tepkisi: Karabağ'da 'ölüm silahı' diyordunuz
Türk savunma sanayiinin öncü kuruluşlarından Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar İHA/SİHA, operasyonal başarılarıyla tüm dünyanın dikkatini çekmeyi başardı. Bayraktar TB2 Libya, Suriye, Karabağ ve son olarak Ukrayna'da muharebe alanındaki dengeleri değiştirdi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 52. gününü geride bırakırken, Bayraktar TB2'ler Ukrayna direnişinin sembolü oldu.

Hem Ukraynalıların hem de Batılı ülkelerin teveccühünü toplayan Bayraktar TB2'leri satın almak isteyen ülkeler Baykar yetkilileri ile görüşmelere başladı.

En son Slovakya Savunma Bakanı Jaro Nad, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Slovakya ordusu için İHA satın alma planı çerçevesinde Baykar ve diğer üreticilerle görüştüklerini duyurmuştu.

Öte yanda, ABD Temsilciler Meclisi üyeleri, Başkan Joe Biden'a gönderdikleri mektupta, Ukrayna'ya Bayraktar TB2 ve benzeri gelişmiş insansız hava araçları temin edilmesi gerektiğini belirtmiş, "TB2'ler, Rus tedarik hatlarını sekteye uğratılmasına ve kuşatma taktiklerini bozmasına imkan verecektir" ifadelerini kullanmıştı.

"Bu bize karşı yapılan bir adaletsizliktir"
Bayraktar TB2'lere karşı dünya çapında da ilgi artarken Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Avrupa'nın ikiyüzlü tutumunu eleştirdi.

Aliyev 2022 yılının ilk çeyreğinin değerlendirildiği toplantının açılış konuşmasında, "Vaktiyle meşhur "Bayraktar" insansız hava araçlarını kullanarak topraklarımızı işgalden kurtarırken, yabancı uzmanlar ve medya bunu "ölüm silahı" olarak nitelendiriyordu. Şimdi ise Rusya-Ukrayna Savaşı'nda bunu "melek" olarak adlandırıyorlar. Fark budur. Çifte standartlar budur. Bu bize karşı yapılan bir adaletsizliktir." dedi.
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İlham Aliyev'den ikiyüzlü Batı'ya çok sert 'Bayraktar TB2' tepkisi: Karabağ'da 'ölüm silahı' diyordunuz
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