Dünyaca ünlü model Bella Hadid isyan etti: Instagram’dan Filistin sansürü
Dünyaca ünlü Filistin asıllı model Bella Hadid, İsrail kuvvetlerinin Batı Şeria'daki insanlık dışı saldırılarını Instagram hesabından yaptığı fotoğraf ve videolarla duyurdu. Ancak sosyal medya platformu bir skandala imza tarak Hadid'in paylaşımlarını engelledi. Duruma isyan eden Hadid, “Instagram Filistin hakkında ne yayınladığımda hemen yasaklıyor. Çünkü hikayelerimi ve yayınlarımı 1 milyon fazla kişi görüyor” dedi.
Ramazan ayı başladığından beri İsrail'in Filistinlilere saldırıları devam ediyor.
Mescid-i Aksa'ya düzenlenen saldırılarda 150'den fazla Filistinli yaralanmıştı.
Yaşanan zulmü sosyal medya hesabından fotoğraf ve görsellerle duyuran dünyaca ünlü Filistin asıllı model Bella Hadid'in paylaşımları kısa sürede engellendi.
Duruma isyan eden model, şu ifadeleri kullandı:
“Filistinlilerin İsrail polsiis tarafından püskürtüldüğü gönderilerim Instagram tarafından engellendi.
Ne zaman Filistin hakkında paylaşım yapsam engelleniyor.
Gönderilerim bir milyondan fazla kişiye ulaştığı için engelleniyor olabilir mi?”