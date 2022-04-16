Dünyaca ünlü model Bella Hadid isyan etti: Instagram’dan Filistin sansürü

Dünyaca ünlü Filistin asıllı model Bella Hadid, İsrail kuvvetlerinin Batı Şeria'daki insanlık dışı saldırılarını Instagram hesabından yaptığı fotoğraf ve videolarla duyurdu. Ancak sosyal medya platformu bir skandala imza tarak Hadid'in paylaşımlarını engelledi. Duruma isyan eden Hadid, “Instagram Filistin hakkında ne yayınladığımda hemen yasaklıyor. Çünkü hikayelerimi ve yayınlarımı 1 milyon fazla kişi görüyor” dedi.