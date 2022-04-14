Yağmur Yağışı Ne Zaman Başlayacak? Havalar Ne Zaman Isınacak?



Havalar Ne Zaman Isınacak?

14 Nisan Hava Durumu Nasıl?

Yağmur yağışı hafta içi ülkenin birçok yerinde etkili oldu. Bu nedenle yağışların ne zaman başlayacağı ve hava durumunun nasıl olacağı merak ediliyor. En sık aratılanlar arasında ise yağmur yağışı ne zaman başlayacak ve havalar ne zaman ısınacak soruları yer aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalar yakından takip edildi. Havalar ne zaman ısınacak ve 14 Nisan hava durumu nasıl sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Hava sıcaklıkları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında havalar ne zaman ısınacak sorusu yer aldı. Konuyla ilgili birçok kişi detayları merak ediyor. 1Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından belirtilenlere göre havaların 17 Mart gününe kadar parçalı bulutlu ilerleyeceği ve sonrasında şiddetli yağışların etkili olacağı belirtildi. Bu nedenle hava sıcaklıklarının bir hafta kadar daha artamayacağı tahmin ediliyor. Nisan ayının ikinci yarısından sonra ise güneşli havaların geri geleceği belirtildi.14 Nisan hava durumu da birçok kişi tarafından merak edildi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında bugün hava nasıl sorusu yer alıyor. İşte 14 nisan illere göre hava durumu;Az bulutluAz bulutluAz bulutluAz bulutluParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açıkParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutluParçalı bulutluParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, sabah kıyı kesimleri yağmurluParçalı bulutluParçalı çok bulutluÇok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlıParçalı çok bulutluParçaı zamanla çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlıParçalı bulutluParçalı bulutluParçalı ve az bulutluParçalı bulutluAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık