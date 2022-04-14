Yağmur Yağışı Ne Zaman Başlayacak? Havalar Ne Zaman Isınacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalar birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında yağmur yağışı ne zaman başlayacak sorusu yer aldı. Peki, 14 Nisan hava durumu nasıl? 14 Nisan havalar ne zaman ısınacak? Havalar ne zaman ısınacak? İşte merak edilenler...
Yağmur yağışı hafta içi ülkenin birçok yerinde etkili oldu. Bu nedenle yağışların ne zaman başlayacağı ve hava durumunun nasıl olacağı merak ediliyor. En sık aratılanlar arasında ise yağmur yağışı ne zaman başlayacak ve havalar ne zaman ısınacak soruları yer aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalar yakından takip edildi. Havalar ne zaman ısınacak ve 14 Nisan hava durumu nasıl sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
Havalar Ne Zaman Isınacak?
Hava sıcaklıkları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında havalar ne zaman ısınacak sorusu yer aldı. Konuyla ilgili birçok kişi detayları merak ediyor. 1Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından belirtilenlere göre havaların 17 Mart gününe kadar parçalı bulutlu ilerleyeceği ve sonrasında şiddetli yağışların etkili olacağı belirtildi. Bu nedenle hava sıcaklıklarının bir hafta kadar daha artamayacağı tahmin ediliyor. Nisan ayının ikinci yarısından sonra ise güneşli havaların geri geleceği belirtildi.
14 Nisan Hava Durumu Nasıl?
14 Nisan hava durumu da birçok kişi tarafından merak edildi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında bugün hava nasıl sorusu yer alıyor. İşte 14 nisan illere göre hava durumu;
EDİRNE °C, 20°C
Az bulutlu
İSTANBUL °C, 15°C
Az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 18°C
Az bulutlu
KOCAELİ °C, 17°C
Az bulutlu
A.KARAHİSAR °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
ADANA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
ANKARA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
BOLU °C, 10°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah kıyı kesimleri yağmurlu
ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı bulutlu
AMASYA °C, 13°C
Parçalı çok bulutlu
SAMSUN °C, 14°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT °C, 12°C
Parçalı çok bulutlu
TRABZON °C, 14°C
Parçaı zamanla çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 4°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 3°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 8°C
Parçalı bulutlu
DİYARBAKIR °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 15°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 18°C
Az bulutlu ve açık