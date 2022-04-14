Nisa bebeği sokağa terk etmişti! Anne Ebru S. hakkında flaş gelişme...

İstanbul'da Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın, Pendik'te terk edilmiş halde bulunduktan sonra sütannelik yapıp Nisa ismini verdiği bebeği terk ettiği gerekçesiyle tutuklanan anne Ebru S. hakkında hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi.JET İDDİANAME 2 YIL HAPİS TALEBİİstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma jet hızıyla tamamlandı. İddianamede, Ebru S.'nin bebeğini 29 Mart'ta karnını doyurup uyuttuktan sonra battaniyeye sardığı ve puset içine koyup Pendik'te bulunan bir binanın yanındaki boş arsaya bıraktığı anlatıldı. Şüpheli Ebru S.'nin sorgusunda bebeği bıraktıktan sonra zillere basıp olay yerinden uzaklaştığı, bebeği alıp almayacaklarını kontrol ettiği kaydedildi. Bebeğe bakacak gücünün olmadığını söyleyen anne Ebru S.'nin 'terk' suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması talep edildi.TUTUKLULUK HALİ DEVAM, BAKANLIK MÜDAHİL OLDUHazırlanan iddianamede İstanbul Anadplu 42. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Mahkeme Ebru S.'nin tutukluluk halinin devamına karar verirken ilk duruşma ise 28 Nisan günü olarak belirlendi. Sanığın tutuklulu bulunduğu Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan duruşma günü mahkemeye getirilmesine hükmeden mahkeme davaya katılma talebinde bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının davaya müdahil olma talebini kabul etti.BEBEĞİ MAHALLE SAKİNLERİ BULDUAynı mahallede ikamet eden Şaban K.'nin saat 14.00 sıralarında ağlama sesi duymasının ardından bebeği bulduğu ve polisi arayarak durumu haber verdiği belirtilen iddianamede, olay yerine polis ekiplerinin geldiği, Ebrar Nil isimli bebeğin Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavisinin yapıldığı belirtildi. Ardından bebeğin Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'ne 30 Mart günü teslim edildiği aktarıldı. 'Nisa Mihriban' bebeğin 1 Nisan günü yüzüne mama bulaştığı görülmesi üzerine kurum doktoru tarafından ilk müdahalenin yapılıp Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği iddianamede anlatıldı.AİLESİ KENDİSİNİ YENİDEN EVLENDİRMEK İSTEDİİddianamede kamera görüntülerine göre mağdur çocuk Ebrar Nil'in öz annesi tarafından olay yerine bırakılmasının ardından Ebru S.'nin olay yerinden ayrıldığının anlaşıldığı vurgulandı. İddianamede Ebru S.'nin savunmasına da yer verildi.Ebru S.'nin 2019 yılında bir kişiyle evlendiğini, bu evlilikten müşterek çocuklarının bulunduğunu ancak eşinden gördüğü şiddet üzerine ayrılıp ailesinin yanına gittiğini söylediği hatırlatıldı. Ailesinin bir süre sonra kendisini yeniden evlendirmek istediği kaydedilen iddianamede, şüpheli Ebru S.'nin sosyal medya üzerinden tanıştığı Murat Ç. ile görüşmeye devam ettiği ve bir süre sonra bu ilişkiden hamile kaldığı ifade edildi.BEBEK ERKEN DOĞUM NEDENİYLE YOĞUN BAKIMDA KALMIŞAilesinin yanında yaşamaya devam eden Ebru S.'nin karnının büyümesi üzerine 2021 yılının Temmuz ayında bir süre kadın sığınma evinde kaldığı, 5 Ocak 2022 tarihinde Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Ebrar Nil S.'yi doğurduğu anlatılan iddianamede, bebeğin erken doğum nedeniyle bir süre yoğun bakımda kaldığı belirtildi.Ebru S.'nin doğumundan ailesinin ya da başka birisinin haberinin olmadığı belirtilen iddianamede, Ebru S.'nin kadın sığınma evine döndüğü, altı aylık süre dolunca kendisinden kadın sığınma evinden ayrılmasını istedikleri ifade edildi.BEBEĞİ BIRAKTIKTAN SONRA BULUNMASI İÇİN ZİLLERE BASTIŞüpheli Ebru S.'nin sorgusunda bebeği bıraktıktan sonra zillere basıp olay yerinden uzaklaştığı, çocuğu bıraktığında herhangi bir sağlık problemi olmadığı kaydedildi. Ebru S.'nin bebeğin kolay bulunması için apartman önüne bıraktığı, bıraktıktan sonra bebeği alıp almayacaklarını kontrol ettiğini ve bebeğe bakacak gücünün olmadığını söylediği hatırlatıldı. Ayrıca Ebru S.'nin bebeği ailesine haber vermesi durumunda ailesinin kendisine ve bebeğine zarar verebileceğine söylediği belirtildi.İddianamede tüm dosya kapsamı değerlendirildiğinde Ebru S.'nin eyleminin 'Nisa Mihriban' olarak bilinen Ebrar Nil S.'ye karşı 'Terk' suçunu oluşturduğu değerlendirilmesi yapıldı.