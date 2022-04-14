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EKPSS Giriş Belgeleri Erişime Açıldı! EKPSS Ne Zaman?

EKPSS giriş belgeleri birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında EKPSS giriş belgeleri erişime açıldı mı sorusu yer aldı. Peki, EKPSS giriş belgesi erişime açıldı mı? EKPSS giriş belgeleri yayınlandı mı? İşte merak edilenler...

Ekleme: 14.04.2022 - 16:23 Güncelleme: 14.04.2022 - 16:32 / Editör: Ozge Selin
EKPSS Giriş Belgeleri Erişime Açıldı! EKPSS Ne Zaman?
EKPSS giriş belgelerinin ne zaman yayınlanacağı birçok kişi tarafından merak ediliyordu. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında EKPSS giriş belgeleri erişime açıldı mı ve EKPSS giriş belgeleri yayınlandı mı soruları yer alıyor. Konuyla ilgili olarak birçok kişi detayları merak ediyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklamalar yakından takip edilmeye başlandı. EKPSS giriş belgeleri erişime açıldı mı ve EKPSS ne zaman sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

EKPSS Giriş Belgeleri Erişime Açıldı Mı?


EKPSS giriş belgeleri birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında EKPSS giriş belgeleri yayınlandı mı sorusu yer aldı. Giriş belgeleri bugün itibariyle erişime açıldı. Adaylar giriş belgelerini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden kolaylıkla öğrenebilirler.


EKPSS Giriş Belgeleri Erişime Açıldı! EKPSS Ne Zaman?

EKPSS Ne Zaman?


EKPSS hakkında en sık aratılanlar arasında EKPSS ne zaman ve EKPSS saat kaçta soruları yer aldı. Kamuda çalışmak isteyen adaylar sınav için hazırlıklarını çoktan tamamladı. 2022 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı 24 Nisan 2022 günü gerçekleştirilecek. Saat 10.00’da yapılacak sınav için giriş belgeleri bugün itibariyle yayınlandı.

EKPSS Giriş Belgesi Nasıl Sorgulanır?


EKPSS giriş belgesi sorgulama ekranı adaylar tarafından merak ediliyor. Sınava giriş yapılacak yer bilgilerinin aldığı giriş belgesi için ÖSYM’nin internet adresinden kimlik bilgileri ve şifreniz ile giriş yapabilirsiniz.

EKPSS Giriş Belgeleri Erişime Açıldı! EKPSS Ne Zaman?

ÖSYM Takvimi Nasıl?


ÖSYM takvimi de birçok sınava hazırlanan adaylar tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlardan biri de ÖSYM takvimi nasıl sorusu yer aldı. İşte ÖSYM tarafından belirtilen sınav tarihleri;

2022 YKS TARİHLERİ
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT)
SINAV TARİHİ: 18.06.2022
BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT)
SINAV TARİHİ: 19.06.2022
BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT)
SINAV TARİHİ: 19.06.2022
BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022

2022-MSÜ
SINAV TARİHİ: 27.03.2022
BAŞVURU TARİHİ: 13.01.2022 - 09.02.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 14.04.2022

Dikey Geçiş Sınavı
2022-DGS
SINAV TARİHİ: 03.07.2022
BAŞVURU TARİHİ: 13.05.2022 - 23.05.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 12.08.2022

2022-ALES/1
SINAV TARİHİ: 17.04.2022
BAŞVURU TARİHİ: 21.02.2022 - 03.03.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 12.05.2022

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı
2022-ALES/2
SINAV TARİHİ: 21.08.2022
BAŞVURU TARİHİ: 24.06.2022 - 04.07.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 09.09.2022

2022-ALES/3
SINAV TARİHİ: 20.11.2022
BAŞVURU TARİHİ: 30.09.2022 - 10.10.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 09.12.2022

2022-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)
SINAV TARİHİ: 31.07.2022
BAŞVURU TARİHİ: 24.05.2022 - 06.06.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 02.09.2022

Kamu Personel Seçme Sınavı
2022-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün
SINAV TARİHİ: 06.08.2022
BAŞVURU TARİHİ: 24.05.2022 - 06.06.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 02.09.2022

Kamu Personel Seçme Sınavı
2022-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün
SINAV TARİHİ: 07.08.2022
BAŞVURU TARİHİ: 24.05.2022 - 06.06.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 02.09.2022

Kamu Personel Seçme Sınavı
2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)
SINAV TARİHİ: 14.08.2022
BAŞVURU TARİHİ: 24.05.2022 - 06.06.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 02.09.2022

Kamu Personel Seçme Sınavı
2022-KPSS Ön Lisans
SINAV TARİHİ: 02.10.2022
BAŞVURU TARİHİ: 03.08.2022 - 15.08.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 27.10.2022

Kamu Personel Seçme Sınavı
2022-KPSS Ortaöğretim
SINAV TARİHİ: 06.11.2022
BAŞVURU TARİHİ: 01.09.2022 - 13.09.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 01.12.2022

Kamu Personel Seçme Sınavı
2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)
SINAV TARİHİ: 27.11.2022
BAŞVURU TARİHİ: 07.10.2022 - 17.10.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 16.12.2022


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