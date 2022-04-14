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CHP'li Özgür Özel'in mülteci ikiyüzlülüğü belgeyle ifşa oldu! Mülteci raporunda 'Coğrafi çekinceyi kaldıralım' dedi

Cumhuriyet Halk Partisi'nin son zamanlarda mülteciler üzerinden yürüttüğü iktidarı karalama kampanyası ve CHP'li Özgür Özel'in Türkiye’nin sığınmacılar tarafından işgal edildiği şeklindeki ikiyüzlüce sözleri belge ile ifşa oldu. Sığınmacılardan şikayet eden Özel'in 2016 yılında 'Coğrafi çekinceyi kaldıralım' talebinde bulunduğu ortaya çıktı.

CHP'li Özgür Özel'in mülteci ikiyüzlülüğü belgeyle ifşa oldu! Mülteci raporunda 'Coğrafi çekinceyi kaldıralım' dedi
Ekleme: 14.04.2022 - 10:07 Güncelleme: 14.04.2022 - 10:11 / Editör: Ozge Selin
CHP'li Özgür Özel'in mülteci ikiyüzlülüğü belgeyle ifşa oldu! Mülteci raporunda 'Coğrafi çekinceyi kaldıralım' dedi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün akşam, Göç İdaresi Başkanlığı'nın 9. kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada CHP'nin göç meselesindeki cehaletine dikkat çekerek şu ifadeleri kullanmıştı:

ÖZGÜR ÖZEL'İN İKİYÜZLÜ TAVRI BELGE İLE İFŞA OLDU
"Göçle ilgili konuşuyorsun, daha kendi partinin hazırladığı belgeden haberin yok. CHP'nin 2016 yılında hazırladığı Göç ve Göçmen Sorunlarını İnceleme Komisyonu Mülteci Raporunda ve bu rapora ilişkin bir milletvekilinin açıklamasında iki şey söylüyorlar. Birincisi 'Göçmenlerin kalıcı olduğu kabul edilmeli' İkincisi, 'Türkiye Cenevre Sözleşmesine koyulan coğrafi çekinceyi kaldırsın' diyorlar. Hatta Özgür Özel, yine 2016'da 'Coğrafi çekincenin kaldırılması bir tercih değil, zorunluluktur' diyor.

COĞRAFİ ÇEKİNCE MADDESİ TÜRKİYE'NİN KOYDUĞU BİR SİGORTADIR
Şu anda yalnız Türkiye'nin sınırlarının etrafında 8 milyon potansiyel göçmen var. Coğrafi çekinceyi kaldıralım da dünyadaki bütün göçmenleri buraya mı yığalım. Coğrafi çekince maddesi, 1951 Anlaşmasına Türkiye'nin koyduğu bir sigortadır. Biz bu sayede, bugün Ortadoğu Coğrafyasından gelen insanlar mülteci olarak almak zorunda değiliz. Geçici koruma statüsüyle alıyoruz. Haliyle bazı haklarımız oluyor, üçüncü ülkelere yerleştirebiliyoruz, kendi hukukumuzu uyguluyoruz, vesaire. Coğrafi çekincenin kaldırılmasını önermek, CHP'nin göç meselesindeki cehaletinin itirafıdır. Bu kadar açık ve nettir. Kılıçdaroğlu, kusura bakma. Ekibin de arkadaşların da tembelsiniz, zahmet edip de şu işin kuralını kaidesini okumuyorsunuz"

ÖZGÜR ÖZEL'DEN TEHLİKELİ TALEP
Son günlerde yaptığı konuşmalarda Türkiye'nin sığınmacılar tarafından işgal edildiğini söyleyerek, Suriyelileri ülkelerine göndermekten bahseden CHP'li Özgür Özel'in 2016 yılında TBMM'de yaptığı konuşmada ise "Coğrafi çekincenin kaldırılması ve mültecilik -ki bu bir tercih değildir, bu bir zorunluluktur ve bu bir insan hakkıdır- konusunda, bu hakka saygılı olan hem Türkiye Cumhuriyeti devletinin hem de uluslararası tüm kurum ve kuruluşların üstüne düşeni yapması gerekir." ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

COĞRAFİ ÇEKİNCE NEDİR?
Türkiye, 1951 tarihli Birleşmiş Milletler Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Cenevre Sözleşmesi'ne 1961 tarihinde taraf olmuş, sözleşmenin kapsamını genişleten 1967 tarihli New York Protokolü'ne de 1968 yılında katılmış, ancak Türkiye sözleşmeye taraf olurken, coğrafi sınırlama şerhi koymuş ve bu sınırlamayı günümüze kadar da muhafaza etmiştir.

Hakka saygılı olan hem Türkiye Cumhuriyeti devletinin hem de uluslararası tüm kurum ve kuruluşların üstüne düşeni yapması gerekir." ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

COĞRAFİ ÇEKİNCE NEDİR?
Türkiye, 1951 tarihli Birleşmiş Milletler Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Cenevre Sözleşmesi'ne 1961 tarihinde taraf olmuş, sözleşmenin kapsamını genişleten 1967 tarihli New York Protokolü'ne de 1968 yılında katılmış, ancak Türkiye sözleşmeye taraf olurken, coğrafi sınırlama şerhi koymuş ve bu sınırlamayı günümüze kadar da muhafaza etmiştir. Bu sınırlama sayesinde uluslararası hukuka göre Türkiye, Suriye'den gelen sığınmacılara geçici koruma statüsü vererek hem 'şartlı mülteci' hem de 'mülteci' statüsüne başvuru yollarını kapatmıştı.

CHP'li Özgür Özel ise bunun insan haklarına aykırı olduğunu belirterek TBMM kürsüsünden yaptığı konuşmada Türkiye'yi mülteci akınına karşı korumaya alan bu çekincenin kaldırılmasını talep etmişti.
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