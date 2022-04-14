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15 Nisan BİM Aktüel Ürünler Listesinde Neler Var? 15 Nisan Bu Hafta BİM’de Hangi Ürünler İndirimde?

15 Nisan BİM aktüel ürünler listesi birçok kişi tarafında merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında BİM aktüel ürünler listesinde neler var sorusu yer alıyor. Peki, 15 Nisan BİM aktüel ürünler listesinde neler var? 15 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte merak edilenler...

Ekleme: 14.04.2022 - 12:17 Güncelleme: 14.04.2022 - 12:25 / Editör: Ozge Selin
15 Nisan BİM Aktüel Ürünler Listesinde Neler Var? 15 Nisan Bu Hafta BİM’de Hangi Ürünler İndirimde?
15 Nisan BİM aktüel ürünler listesi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 15 Nisan BİM aktüel ürünler listesinde neler var ve bu hafta BİM’de hangi ürünler indirimde sorusu yer aldı. Haftalık olarak indirim yapan BİM’in bu hafta hangi ürünlerde indirim yapacağı merak ediliyor. 15 Nisan BİM aktüel ürünler listesi ve konu hakkında detaylı bilgi için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

15 Nisan BİM Aktüel Ürünler Listesi Yayınlandı Mı?


15 Nisan BİM aktüel ürünler listesi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında BİM aktüel listesi yayınlandı mı sorusu yer aldı. 15 Nisan BİM aktüel ürünler listesi şu şekilde sıralanabilir;

Woon 43" Smart Android Tv 3.999 TL
Dijitsu DS8500 58" Android Tv 6.499 TL
Fakir Gratiana Termoslu Filtre Kahve Makinesi 279 TL
Schwartz Saç Kesme Makinesi 149 TL
Fakir Sport Blender ve Sürahi 349 TL
Fakir Saç Düzleştirici 149 TL
Fakir Fincanlı Filtre Kahve Makinesi 239 TL
Eşleştirme Kartları 9,90 TL
Dede İpli Plastik Salıncak 149 TL

15 Nisan BİM Aktüel Ürünler Listesinde Neler Var? 15 Nisan Bu Hafta BİM’de Hangi Ürünler İndirimde?

Puzzle City 57,50 TL
Köpük Balon 5,90 TL
Beste Dolgu Bebek 60 cm 129 TL
Haydi Gezelim Serisi Kitaplar 24,90 TL
Dinazor Seti 22,50 TL
Değerli Masallar Serisi 7,90 TL
Chef's Pro Karnıyarık Tenceresi 22 cm 89,90 TL
Chef's Pro Kavurma Sacı 32 cm 119 TL
Oyun Hamuru Setleri 24,90 TL
Relax Çelik Termos 149 TL
Fakir Mikser 229 TL
Bonera Granit Efektli Dikdörtgen Tepsi 119 TL
Relax Termos 750 ml 99,90 TL
Paşabahçe Su Şişesi 1500 cc 19,90 TL
Paşabahçe Gastroboutıque Kase 6'lı 24,90 TL
Tek Fiyat Ürünler 39,90 TL
Pirge Soyacak 25,90 TL
Paşabahçe Ayaklı Çay Bardağı 'lü 29,90 TL
Kalorifer Peteği Fırçası 9,90 TL
Kare Badya 9,5 litre 19,50 TL
Tek Fiyat Mutfak Gereçleri 12,90 TL
Stanley Outdoor Termos 1 Litre 319 TL

15 Nisan BİM Aktüel Ürünler Listesinde Neler Var? 15 Nisan Bu Hafta BİM’de Hangi Ürünler İndirimde?

Desenli Kahve Bardağı 4,90 TL
Intex Şişme Yatak 299 TL
Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası 18 Litre 44,90 TL
Tek Kişilik Uyku Tulumu 249 TL
İki Kişilik Otomatik Çadır 399 TL
Hobby Life Saklama Kabı 4'lü 32,50 TL
Şişme Yastık 22,50 TL
Stanley Outdoor Termos 1,3 Litre 399 TL
İthal Hamak 149 TL
Karabina Seti 5'li 32,50 TL
Kamp ve Av Bıçağı 199 TL
Erkek Spor Ayakkabı 79,90 TL
Çekiçli Çok Amaçlı El Aleti 139 TL
Katlanır Kamp Sandalyesi 99,90 TL
Desenli Mikrofiber Havlu 2'li 19,90 TL


15 Nisan BİM aktüel ürünler listesi ve 15 Nisan bu hafta BİM’de hangi ürünler indirimde sorularına cevapları sizler için derledik. Birçok farklı konuda güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip etmeye devam edebilirsiniz.
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