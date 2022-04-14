15 Nisan BİM Aktüel Ürünler Listesinde Neler Var? 15 Nisan Bu Hafta BİM’de Hangi Ürünler İndirimde?

15 Nisan BİM aktüel ürünler listesi birçok kişi tarafında merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında BİM aktüel ürünler listesinde neler var sorusu yer alıyor. Peki, 15 Nisan BİM aktüel ürünler listesinde neler var? 15 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte merak edilenler...

15 Nisan BİM Aktüel Ürünler Listesi Yayınlandı Mı?

birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavebu hafta BİM’de hangi ürünler indirimde sorusu yer aldı. Haftalık olarak indirim yapan BİM’in bu hafta hangi ürünlerde indirim yapacağı merak ediliyor.ve konu hakkında detaylı bilgi için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında BİM aktüel listesi yayınlandı mı sorusu yer aldı. 15 Nisan BİM aktüel ürünler listesi şu şekilde sıralanabilir;Woon 43" Smart Android Tv 3.999 TLDijitsu DS8500 58" Android Tv 6.499 TLFakir Gratiana Termoslu Filtre Kahve Makinesi 279 TLSchwartz Saç Kesme Makinesi 149 TLFakir Sport Blender ve Sürahi 349 TLFakir Saç Düzleştirici 149 TLFakir Fincanlı Filtre Kahve Makinesi 239 TLEşleştirme Kartları 9,90 TLDede İpli Plastik Salıncak 149 TLPuzzle City 57,50 TLKöpük Balon 5,90 TLBeste Dolgu Bebek 60 cm 129 TLHaydi Gezelim Serisi Kitaplar 24,90 TLDinazor Seti 22,50 TLDeğerli Masallar Serisi 7,90 TLChef's Pro Karnıyarık Tenceresi 22 cm 89,90 TLChef's Pro Kavurma Sacı 32 cm 119 TLOyun Hamuru Setleri 24,90 TLRelax Çelik Termos 149 TLFakir Mikser 229 TLBonera Granit Efektli Dikdörtgen Tepsi 119 TLRelax Termos 750 ml 99,90 TLPaşabahçe Su Şişesi 1500 cc 19,90 TLPaşabahçe Gastroboutıque Kase 6'lı 24,90 TLTek Fiyat Ürünler 39,90 TLPirge Soyacak 25,90 TLPaşabahçe Ayaklı Çay Bardağı 'lü 29,90 TLKalorifer Peteği Fırçası 9,90 TLKare Badya 9,5 litre 19,50 TLTek Fiyat Mutfak Gereçleri 12,90 TLStanley Outdoor Termos 1 Litre 319 TLDesenli Kahve Bardağı 4,90 TLIntex Şişme Yatak 299 TLOrtadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası 18 Litre 44,90 TLTek Kişilik Uyku Tulumu 249 TLİki Kişilik Otomatik Çadır 399 TLHobby Life Saklama Kabı 4'lü 32,50 TLŞişme Yastık 22,50 TLStanley Outdoor Termos 1,3 Litre 399 TLİthal Hamak 149 TLKarabina Seti 5'li 32,50 TLKamp ve Av Bıçağı 199 TLErkek Spor Ayakkabı 79,90 TLÇekiçli Çok Amaçlı El Aleti 139 TLKatlanır Kamp Sandalyesi 99,90 TLDesenli Mikrofiber Havlu 2'li 19,90 TLvesorularına cevapları sizler için derledik. Birçok farklı konuda güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip etmeye devam edebilirsiniz.