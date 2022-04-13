  • USD: 14,66 - 14,69
  • EURO: 15,93 - 15,96
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Holding patronu hakkında şok gerçek! Uyuşturucu baronu çıktı!

Kolombiya’dan ‘kozmetik ürün’ adı altında Türkiye’ye gönderilen iki ayrı kargo paketinde 111 kilogram kokain tespit edildi. İstanbul’da lüks plazadaki adrese teslim edilen kargonun alıcısı holding patronu çıktı.

Holding patronu hakkında şok gerçek! Uyuşturucu baronu çıktı!
Ekleme: 13.04.2022 - 09:26 Güncelleme: 13.04.2022 - 09:32 / Editör: Ozge Selin
Holding patronu hakkında şok gerçek! Uyuşturucu baronu çıktı!
Türk-Amerikan İşadamları Derneği Başkanı ve L'ACTONE Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Osman Akat'ın da aralarında bulunduğu 6 şirket sahibinin, firmaları üzerinden yurtdışından uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı ortaya çıktı.

Kolombiya-Panama-ABD-Almanya ve son olarak Türkiye'ye gelecek olan, alıcı bölümünde Süleyman Y. yazılı kargo, Alman Federal Gümrük İrtibat Bürosu tarafından şüpheli olarak değerlendirildi.

Holding patronu hakkında şok gerçek! Uyuşturucu baronu çıktı!

Havalimanında 20-26 Kasım 2021 tarihlerinde iki ayrı kargo üzerinde yapılan incelemelerde, paket içinde 62 ve 49 kilogram olmak üzere toplam 111 kilogram siyah kokain tespit edildi. Yapılan tespit üzerine durum Türk makamlarıyla paylaşıldı.

FİLM GİBİ OPERASYON

İstanbul Havalimanı Gümrük ve Muhafaza Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemelerde söz konusu uyuşturucu maddelerin kime ait olduğunun belirlenmesi için kontrollü teslimat yapılmasına karar verildi. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kargo teslimatının yapılacağı adresleri mercek altına aldı.

Jandarma ekipleri, el konulan uyuşturucu maddelerin yerine aynı renkte kum yerleştirdi. Ekipler kargo görevlisi kılığına girerek paketleri gerçek kargo yetkilileriyle birlikte alıcı adreslerine götürdü. İstanbul Levent'teki lüks bir plazadaki ofise yapılan teslimat sırasında operasyona eşzamanlı olarak start veren jandarma ekipleri, 6 farklı firma yetkilisini gözaltına aldı.

Holding patronu hakkında şok gerçek! Uyuşturucu baronu çıktı!

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Uyuşturucu kaçakçılığı ile ilişiği olduğu belirlenen holding patronu Ali Osman Akat ile birlikte Ali K., Mustafa G., Sarra C., Süleyman Y. ve Tevfik Akan A., 13 Aralık'ta jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İşadamı Akat, kozmetik ürünlerinin ihracatını yaptığını, olayla herhangi bir ilgisinin bulunmadığını iddia etti. Şüphelilerden Ali Osman Akat, Süleyman Y. ve Tevfik A., 17 Aralık'ta tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Seçim kanununda kritik değişiklikler Resmi Gazete'de! Erken seçim, oy pusulası, seçmen nakli...
Büyükerşen beraatın formülünü buldu: Çocukları işe al
Zelenskiy'den Medvedçuk çıkışı: Rusların esir tuttuğu Ukraynalılarla değişelim
Oda TV'den kara propaganda! Lokman Çağırıcı'nın istifasını böyle gördüler...
New York metrosunda silahlı saldırı! Polis Amerikalı Frank R. James'in saldırıyla bağlantılı olarak arandığını duyurdu!
Rus ordusunun çekildiği bölgelerde dehşete düşüren görüntüler: Ölü sayısı 720'yi geçti
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, kimlik bilgilerinin sızdırıldığı iddialarını yalanladı
'İsrafı bitireceğim' dedi, İBB'yi böyle batırdı: Bir yemeğe 603 bin TL!
Et piyasasına yeni destek: Karar Resmi Gazete'de yayımlandı, 2 bin 500 TL ödeme yapılacak!
Holding patronu hakkında şok gerçek! Uyuşturucu baronu çıktı!
Sosyal medyada büyük tepki çekmişti! Kadınların gizlice videolarını çekip paylaşan paketlendi!
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!
Putin'in kızının 'vaftiz babası' Ukrayna'da yakalandı
Rusya hava ve füze saldırılarına devam edecek! Beyaz Saray'dan gerginliği yükseltecek açıklama
Sarp Sınır Kapısı'nda ihracat yoğunluğu
Rize-Artvin Havalimanı ne zaman açılacak? Başkan Erdoğan tarih verdi!
İBB Sözcüsü Ongun'dan kar esareti sırasındaki yurt dışı tatiline yeni savunma: Uludağ'dan da ucuz
Putin 'çıkmaza girdi' demişti! Ukrayna'dan flaş müzakere açıklaması
HDP'li Musa Piroğlu'ndan polise hakaret
İstanbul ve Ankara için sağanak yağmur uyarısı! Kar yeniden geliyor
Mezardan tırnaklarıyla kazarak çıktı! Başına gelenler filmleri aratmadı

Mezardan tırnaklarıyla kazarak çıktı! Başına gelenler filmleri aratmadı

Ziraat Bankası'ndan 10 yıl vadeli ucuz kredi: Gençlere ve kadınlara özel 6 yeni kredi ürünü

Ziraat Bankası'ndan 10 yıl vadeli ucuz kredi: Gençlere ve kadınlara özel 6 yeni kredi ürünü

Twitter'ın yüzde 9,2'lik hissesini satın alan Elon Musk'a dava şoku!

Twitter'ın yüzde 9,2'lik hissesini satın alan Elon Musk'a dava şoku!

126 yıllık bitmeyen dava

126 yıllık bitmeyen dava

Cebinizde servet yatıyor olabilir! Kasiyerlik yaparken fark etti! 50 TL’nin sağ üst köşesinde…

Cebinizde servet yatıyor olabilir! Kasiyerlik yaparken fark etti! 50 TL’nin sağ üst köşesinde…

Valizlerden dolar ve euro fışkırdı!

Valizlerden dolar ve euro fışkırdı!