Britney Spears Hamile Mi? Britney Spears Eşi Kim?
Britney Spears birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Britney Spears kimdir sorusu yer aldı. Peki, Britney Spears kimdir? Britney Spears kaç yaşında? Britney Spears hamile mi? İşte emeak edilenler...
Britney Spears’ın babasının vasiliğinden kurtulmasının ardından ünlü şarkıcı hakkında birçok detay merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde hamile olduğunu belirtmesinin ardından konu hakkında birçok detay merak edildi. bve Britney Spears eşi kim soruları en sık aratılanlar arasında yerini aldı. 3. çocuğuna hamile olduğunu duyurmasının ardından birçok kişi konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Britney Spears hamile mi ve Britney Spears eşi kim sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
Britney Spears Hamile Mi?
Britney Spears birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Britney Spears hamile mi sorusu yer aldı. Konuyla ilgili olarak birçok kişi araştırmalara başladı. 40 yaşındaki başarılı şarkıcı Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda nişanlısı Sam Asghari’den çocuk beklediğini belirtti. Bu nedenle ünlü şarkıcının birçok hayranı büyük şaşkınlık yaşadı. 2004 yılında Kevin Federline’dan iki çocuğu bulunan Spears üçüncü çocuğunu kucağına alacak.
Britney Spears Şarkıları Neler?
Britney Spears şarkıları büyük bir beğeniyle dinleniyor. Bu nedenle sevenleri konu hakkında detayları merak ediyor. Arama motorlarına yönelenler Britney Spears şarkıları neler sorularına cevap aramaya başladı.İşte Britney Spears şarkıları ve albümleri;
Stüdyo albümleri
1999: ...Baby One More Time
2000: Oops!... I Did It Again
2001: Britney
2003: In the Zone
2007: Blackout
2008: Circus
2011: Femme Fatale
2013: Britney Jean
2016: Glory
Toplama albümler
2004: Greatest Hits: My Prerogative
2005: B in the Mix: The Remixes
2009: The Singles Collection
2011: B in the Mix: The Remixes Vol. 2
2012: Oops!... I Did It Again: The Best Of Britney Spears
2012: Playlist: The Very Best Of Britney Spears
2013: The Essential Britney Spears
2020: Oops!... I Did It Again (Remixes and B-Sides)
EP'ler
2004: Britney Spears: In the Zone
2005: Chaotic
2005: Key Cuts from Remixed
Turneleri ve Konserleri
1998: The L'Oreal Hair Zone Mall Tour
1999: ...Baby One More Time Tour
2000: Crazy 2K Tour
2000: Oops!... I Did It Again World Tour
2001-2002: Dream Within a Dream Tour
2004: The Onyx Hotel Tour
2007: The M+M's Tour
2009: The Circus Starring: Britney Spears
2011: Femme Fatale Tour
2013-2017: Britney: Piece of Me
Filmografi
Corporate Animals (2019)
Jane The Virgin (2015)
I am Britney Jean (2013)
I am The Femme Fatale (2011)
Glee (2010)
For The Record (2008)
How I Met Your Mother (2008)
Will&Grace (2006)
Britney & Kevin: Chaotic (2005)
Brave New Girl (2004)
Pauly Shore Is Dead (2003)
Fahrenheit 9/11 (2003)
Crossroads (2002)
Austin Powers in Goldmember (2002)
Longshot (1999)
The Mickey Mouse Club (1991-1993)