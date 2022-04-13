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ABD'den sonra İngiltere'de de rekor enflasyon! 30 yılın en yüksek seviyesinde

İngiltere'de yıllık enflasyon yüzde 7 ile son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Öte yandan ABD'de mart ayında enflasyon yıllık bazda yüzde 8,5'e yükselerek son 41 yılın en yüksek seviyesini görmüştü.

ABD'den sonra İngiltere'de de rekor enflasyon! 30 yılın en yüksek seviyesinde
Ekleme: 13.04.2022 - 11:09 Güncelleme: 13.04.2022 - 11:19 / Editör: Ozge Selin
ABD'den sonra İngiltere'de de rekor enflasyon! 30 yılın en yüksek seviyesinde
Enflasyon küresel ekonominin en büyük baş belası olmaya devam ediyor. Son dakika haberine göre İngiltere'de enflasyon rakamları açıklandı.

İngiltere İstatistik Ofisi'nin verilerine göre mart ayında yıllık enflasyon yüzde 7'ye yükseldi. Mart 1992'den beri en yüksek seviye görüldü.

Böyleyece yıllık enflasyon yüzde 7 ile son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaşmış oldu.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI İLK KEZ ENFLASYONA YANSIDI
Enflasyon şubat ayında da yüzde 6,2 ile yeni bir rekor kırmıştı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ani etkileri ilk kez enflasyona yansıdı.
İngiltere Merkez Bankası enflasyonun bu yıl sonunda çift hanelere çıkabileceği uyarısında bulunmuştu.

Enflasyonun rekor seviyelere ulaşmasında son dönemde gıda ve enerji fiyatlarında yaşanan artışların etkili olduğu belirtiliyor.

ABD'DE ENFLASYON YÜZDE 8,5 ARTARAK 41 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNE ULAŞTI
ABD'de enflasyon yükselmeye devam ediyor. ABD Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, tüketici fiyat endeksinin mart ayında yıllık bazda yüzde 8,5'e yükselerek, Aralık 1981'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı aktarıldı. Son 41 yılın en yüksek seviyesini gören enflasyon oranının ABD'de benzin, gıda, konut, gıda gibi maliyetleri arttırdığı belirtildi.

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