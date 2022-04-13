ABD'den sonra İngiltere'de de rekor enflasyon! 30 yılın en yüksek seviyesinde

Enflasyon küresel ekonominin en büyük baş belası olmaya devam ediyor. Son dakika haberine göre İngiltere'de enflasyon rakamları açıklandı.İngiltere İstatistik Ofisi'nin verilerine göre mart ayında yıllık enflasyon yüzde 7'ye yükseldi. Mart 1992'den beri en yüksek seviye görüldü.Böyleyece yıllık enflasyon yüzde 7 ile son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaşmış oldu.Enflasyon şubat ayında da yüzde 6,2 ile yeni bir rekor kırmıştı.Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ani etkileri ilk kez enflasyona yansıdı.İngiltere Merkez Bankası enflasyonun bu yıl sonunda çift hanelere çıkabileceği uyarısında bulunmuştu.Enflasyonun rekor seviyelere ulaşmasında son dönemde gıda ve enerji fiyatlarında yaşanan artışların etkili olduğu belirtiliyor.ABD'de enflasyon yükselmeye devam ediyor. ABD Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, tüketici fiyat endeksinin mart ayında yıllık bazda yüzde 8,5'e yükselerek, Aralık 1981'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı aktarıldı. Son 41 yılın en yüksek seviyesini gören enflasyon oranının ABD'de benzin, gıda, konut, gıda gibi maliyetleri arttırdığı belirtildi.