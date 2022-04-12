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Beyaz Gazete
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Rize-Artvin Havalimanı ne zaman açılacak? Başkan Erdoğan tarih verdi!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı sonrası Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışını yapacaklarını duyurdu.

Rize-Artvin Havalimanı ne zaman açılacak? Başkan Erdoğan tarih verdi!
Ekleme: 12.04.2022 - 22:03 Güncelleme: 12.04.2022 - 22:08 / Editör: Ozge Selin
Rize-Artvin Havalimanı ne zaman açılacak? Başkan Erdoğan tarih verdi!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçti. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı ile ilgili beklenen kararı da duyurdu.

RİZE-ARTVİN HAVALİMANI NE ZAMAN AÇILACAK?

Hava ulaşımında Türkiye'nin Avrupa, Asya'nın batısı ve Afrika için yolcu ve yük trafiği açısından önemli bir merkez olduğunu belirten Başkan Erdoğan, 'Türkiye, hızla büyüyen ekonomisini ve turizmini destekleyen 56 havalimanına sahiptir. Önümüzdeki yıllarda bu sayı 61'e yükselecek. İnşallah hemen bayramın ertesinde Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışını yapıyoruz.' ifadelerini kullandı.

'HAVA YOLU YOLCU SAYISI 2053'TE 344 MİLYONA ÇIKACAK'

Böylece, Türkiye'nin, 2053'e kadar olan ihtiyacını karşılayacak seviyeye kavuşacağına işaret eden Erdoğan, halen 210 milyon olan hava yolu yolcu sayısının 2053 yılında 344 milyona çıkacağını dile getirdi.
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